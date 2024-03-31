Данни ответил, кто лучше шутит – Дзюба или Роналду

Бывший игрок «Зенита» Данни нашел общие черты между Криштиану Роналду и Артемом Дзюбой.

«Складывается впечатление, что Роналду эгоист, внутри команды он другой? Совершенно другой. Он чем-то похож на Дзюбу. Тоже всегда улыбается, разговаривает, со всеми шутит. Просто нужно понимать, кто такой Криштиану Роналду. Он настоящая звезда. Он не может спокойно пройти по улицам, потому что его моментально окружают тысячи болельщиков.

В таком ритме жить непросто. Ему нужно быть немного не то что злым, но немного эгоистичным. Он ведь тоже хочет приватности, хочет побыть с семьeй, с женой, с детьми. Но он не может себе этого позволить, он лучший футболист в мире.

У кого шутки лучше – у Роналду или у Дзюбы? Я думаю, у Дзюбы. Он как клоун», – сказал Данни на ютуб-канале Владимира Колоса.