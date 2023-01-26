Данни оценил перспективы Дзюбы в случае перехода в «Пари НН»

Экс-полузащитник «Зенита» Данни высказался о том, что его бывший одноклубник Артем Дзюба близок к переходу в «Пари НН».
«Я очень рад, что Артeм может вернуться в РПЛ. «Пари НН» – отличный вариант для Дзюбы. Он хороший нападающий, у него огромный опыт за спиной.
Уверен, что точно сможет помочь команде. Желаю ему удачи!», – заявил Данни.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: «Чемпионат»