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    Данни оценил перспективы Дзюбы в случае перехода в «Пари НН»

    Экс-полузащитник «Зенита» Данни высказался о том, что его бывший одноклубник Артем Дзюба близок к переходу в «Пари НН».

    «Я очень рад, что Артeм может вернуться в РПЛ. «Пари НН» – отличный вариант для Дзюбы. Он хороший нападающий, у него огромный опыт за спиной.

    Уверен, что точно сможет помочь команде. Желаю ему удачи!», – заявил Данни.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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