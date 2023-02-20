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  • Данни: «Если Малком и Клаудиньо чувствуют себя русскими, то почему не получить паспорта?»

Данни: «Если Малком и Клаудиньо чувствуют себя русскими, то почему не получить паспорта?»

20 февраля 2023, 14:59
3

Экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни прокомментировал желание бразильцев Малкома и Клаудиньо получить паспорта РФ.

«Думаю, что это хорошая идея! Если игроки счастливы и чувствуют себя русскими, то почему бы и нет? Если к тому же Россия для них дом и их страна. Они сделали правильное решение!» — сказал Данни.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Данни Малком Клаудиньо
Комментарии (3)
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egor tikhonov
1676898303
чувствуют себя русскими) это как? хочу чувствовать себя французом, но с такой жизнью в стране ,чувствую себя каким то монголом(
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balam
1676917102
а отсрочка есть от армии?ЦСКА и Динамо ждут вас
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