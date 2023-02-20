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    Данни: «Если Малком и Клаудиньо чувствуют себя русскими, то почему не получить паспорта?»

    Экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни прокомментировал желание бразильцев Малкома и Клаудиньо получить паспорта РФ.

    «Думаю, что это хорошая идея! Если игроки счастливы и чувствуют себя русскими, то почему бы и нет? Если к тому же Россия для них дом и их страна. Они сделали правильное решение!» — сказал Данни.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +644

      egor tikhonov 11 минут назад

      чувствуют себя русскими) это как? хочу чувствовать себя французом, но с такой жизнью в стране ,чувствую себя каким то монголом(

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