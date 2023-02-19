Кирилл Глебов - статистика
#53 | Нападающий
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Артемович
|Фамилия
|Глебов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Челябинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 2005 (17 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Артемович
|Фамилия
|Глебов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Челябинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 2005 (17 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|86' - 90'
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 46'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|86' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|ЦСКА (Москва)