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    Кирилл Глебов - статистика

    #53 | Нападающий
    Имя Кирилл
    Отчество Артемович
    Фамилия Глебов
    Команда ЦСКА
    Состав Молодежный
    Родной город Челябинск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 ноября 2005 (17 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 86' - 90' Сочи 2:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    28.02.2023 Был в запасе Краснодар 1:0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 46' ЦСКА 0:2 Рубин Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 86' -90' Сочи (Сочи) 2:0 ЦСКА (Москва)
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