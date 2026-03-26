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  • Чехия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Чехия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

26 марта, 21:35
Чехия
26.03.2026, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Ирландия
27' П. Шик (П) 27' П. Шик (П) 27' П. Шик (П) 27' П. Шик (П) 86' Л. Крейчи
19' Т. Пэррот (П) 23' М. Коварж (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
(К) ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
15
Павел Шулц
АП
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Патрик Шик
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Финн Азаз
АП
20
Чидозие Огбене
ЛВ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Чехия
23
Лукаш Хорничек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
6
Мартин Витик
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
18
Михал Садилек
ЦП
12
Лукас Черв
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
26
Денис Висински
АП
11
Ян Климент
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Ирландия
16
J. Keeley
ВР
1
Марк Траверс
ВР
12
Джимми Данн
ЦЗ
4
Джеймс Абанква
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Алан Брауне
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
17
Харви Вейл
АП
21
Сэмми Шмодикс
АП
10
Адам Айда
ЦФ
9
Джонни Кенни
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Коварж
14
Юрасек
3
Голеш
4
Гранац
5
Цоуфал
7
Крейчи
8
Дарида
17
Провод
15
Шулц
19
Хоры
10
Шик
3-2-2-2-1
1
Келлехер
22
Коллинс
4
О'Ши
5
О'Брайен
2
Коулмен
3
Мэннинг
6
Моламби
14
Тэйлор
11
Азаз
20
Огбене
7
Пэррот
3
Голеш
6
Шалоупек
6
Шалоупек
3
Голеш
8
Дарида
22
Соучек
22
Соучек
8
Дарида
14
Юрасек
18
Садилек
18
Садилек
14
Юрасек
5
Цоуфал
9
Карабец
9
Карабец
5
Цоуфал
15
Шулц
11
Климент
11
Климент
15
Шулц
19
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
19
Хоры
2
Коулмен
12
Данн
12
Данн
2
Коулмен
14
Тэйлор
11
Брэди
11
Брэди
14
Тэйлор
3
Мэннинг
18
Брауне
18
Брауне
3
Мэннинг
Шмодикс
17
Вейл
17
Вейл
Шмодикс
6
Моламби
21
Шмодикс
21
Шмодикс
6
Моламби
20
Огбене
10
Айда
10
Айда
20
Огбене
Остались в запасе
Чехия
Ирландия
23
Лукаш Хорничек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
6
Мартин Витик
ЦЗ
12
Лукас Черв
ЦП
26
Денис Висински
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
16
J. Keeley
ВР
1
Марк Траверс
ВР
4
Джеймс Абанква
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
8
Джейсон Найт
ЦП
9
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Остались в запасе
23
Лукаш Хорничек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
6
Мартин Витик
ЦЗ
12
Лукас Черв
ЦП
26
Денис Висински
АП
Остались в запасе
16
J. Keeley
ВР
1
Марк Траверс
ВР
4
Джеймс Абанква
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
8
Джейсон Найт
ЦП
9
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Джон О'Ши
Статистика матча Чехия - Ирландия
1
5
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
9
Нарушения
25
14
Офсайды
2
1
Количество передач
540
394
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
66
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча Чехия против Ирландии, 1/2 отборочных к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Ирландия

Чехия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ирландия Чехия
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