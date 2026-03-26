26.03.2026, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Составы команд
Чехия
Чехия
4-1-1-2-2
1
Коварж
14
Юрасек
3
Голеш
4
Гранац
5
Цоуфал
7
Крейчи
8
Дарида
17
Провод
15
Шулц
19
Хоры
10
Шик
3-2-2-2-1
1
Келлехер
22
Коллинс
4
О'Ши
5
О'Брайен
2
Коулмен
3
Мэннинг
6
Моламби
14
Тэйлор
11
Азаз
20
Огбене
7
Пэррот
3
Голеш
6
Шалоупек
6
Шалоупек
3
Голеш
8
Дарида
22
Соучек
22
Соучек
8
Дарида
14
Юрасек
18
Садилек
18
Садилек
14
Юрасек
5
Цоуфал
9
Карабец
9
Карабец
5
Цоуфал
15
Шулц
11
Климент
11
Климент
15
Шулц
19
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
19
Хоры
2
Коулмен
12
Данн
12
Данн
2
Коулмен
14
Тэйлор
11
Брэди
11
Брэди
14
Тэйлор
3
Мэннинг
18
Брауне
18
Брауне
3
Мэннинг
Шмодикс
17
Вейл
17
Вейл
Шмодикс
6
Моламби
21
Шмодикс
21
Шмодикс
6
Моламби
20
Огбене
10
Айда
10
Айда
20
Огбене
Остались в запасе
Чехия
Ирландия
23
Лукаш Хорничек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
6
Мартин Витик
ЦЗ
12
Лукас Черв
ЦП
26
Денис Висински
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
16
J. Keeley
ВР
1
Марк Траверс
ВР
4
Джеймс Абанква
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
8
Джейсон Найт
ЦП
9
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Остались в запасе
23
Лукаш Хорничек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
6
Мартин Витик
ЦЗ
12
Лукас Черв
ЦП
26
Денис Висински
АП
Остались в запасе
16
J. Keeley
ВР
1
Марк Траверс
ВР
4
Джеймс Абанква
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
8
Джейсон Найт
ЦП
9
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Джон О'Ши
Статистика матча Чехия - Ирландия
1
5
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
9
Нарушения
25
14
Офсайды
2
1
Количество передач
540
394
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
66
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча Чехия против Ирландии, 1/2 отборочных к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Ирландия
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Источник: «Бомбардир»