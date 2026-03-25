Чехия – Ирландия: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 1.98

25 марта 2026 9:09
Чехия - Ирландия
26 мар. 2026, четверг 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
1.98
Победа Чехии
26 марта состоится полуфинальный матч квалификации чемпионата мира, в котором Чехия примет Ирландию. Хозяева имеют отличную домашнюю статистику в личных встречах и подходят к матчу в хорошей форме. Гости также набрали ход и победили в 3 последних матчах отбора.

Чехия

Чешская сборная подходит к матчу в хорошей форме. В последних пяти матчах команда забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустила 3 (в среднем 0.60). Чехия забивает в 3 последних матчах и не проигрывает в 5 из 7 последних игр. Дома в личных встречах с Ирландией чехи имеют преимущество: побеждают в 3 последних матчах и забивают в 8 последних встречах.

Ирландия

Ирландская сборная также находится в хорошей форме и демонстрирует стабильные результаты. Команда побеждает в 3 последних матчах квалификации ЧМ и забивает в 3 последних таких встречах. В последних пяти матчах ирландцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 5 (в среднем 1.00). В личных встречах Ирландия забивает в 5 из 7 последних матчей против Чехии.

Факты о командах:

Чехия

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.80 забито, 0.60 пропущено
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах против Ирландии

Ирландия

  • Побеждает в 3 последних матчах квалификации ЧМ
  • Забивает в 3 последних матчах квалификации ЧМ
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 1.00 пропущено

История личных встреч

В домашних матчах Чехия имеет преимущество над Ирландией. Команда побеждает в 3 последних домашних встречах с ирландцами и забивает в 8 последних матчах против этого соперника. При этом Ирландия также стабильно забивает чехам – в 5 из 7 последних встреч.

Прогноз на матч Чехия – Ирландия

Чехия подходит к матчу в хорошей форме и надежно играет в обороне – всего 0.60 пропущенных за последние 5 матчей. Дома команда традиционно сильна против Ирландии и будет стремиться продолжить победную серию.

Ирландия также набрала хороший ход, особенно в квалификации (3 победы подряд). Гости умеют забивать чехам и вряд ли уйдут с поля без гола, учитывая их голевую серию в очных встречах.

Учитывая, что Чехия надежна в обороне и стабильно забивает, а Ирландия находится в хорошей форме, наиболее логичной выглядит ставка на победу хозяев. При этом гости могут отличиться, учитывая статистику личных встреч.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Чехии – коэффициент 1.98
  • Обе забьют – да

Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ирландия Чехия
