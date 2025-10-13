Ирландия – Армения: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.87

14 октября на «Авива Стэдиум» в Дублине сборная Ирландии примет Армению в рамках восьмого тура квалификации чемпионата мира. Для обеих команд встреча имеет важное значение: хозяева пытаются прервать затяжную безвыигрышную серию, а гости стремятся показать, что способны бороться на выезде.

Ирландия

Сборная Ирландии переживает сложный отрезок. Команда не побеждает уже пять матчей подряд, а последняя игра против Португалии (0:1) вновь показала нехватку эффективности в атаке. Ирландцы в среднем забивают 0.8 гола за игру и пропускают 1.2 – статистика отражает баланс между оборонительной надeжностью и трудностями в созидании. В последних турах игроки действуют осторожно, делая ставку на контроль и компактность. Однако отсутствие результата создаeт давление, и на домашней арене команда постарается сыграть активнее, особенно в первом тайме. Поддержка трибун и привычные погодные условия должны стать преимуществом в матче против нестабильной Армении.

Армения

Армения, несмотря на победу над Ирландией в сентябре (2:1), остаeтся одной из самых нестабильных сборных в Европе. После этого успеха команда проиграла Венгрии (0:2) и Португалии (0:5), продемонстрировав серьeзные проблемы в обороне. За последние пять игр армяне пропустили 15 голов – в среднем по три за матч. В то же время атакующая линия выглядит прилично: 1.2 гола за игру. Команда нередко создаeт моменты, но качество завершения оставляет желать лучшего. Главная проблема – потеря концентрации при игре без мяча, особенно в концовках таймов. На выезде Армения действует слабо: с трудом выходит из обороны и часто допускает потери под прессингом.

Факты о командах

Ирландия

Не побеждает в 5 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено

Пропускает в 3 матчах подряд

3 ничьи за 5 последних игр

Дома играет надeжнее, чем в гостях

Армения

Пропускает в 30 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 3.00 пропущено

Пропускает в 5 последних матчах

Не выигрывает в 4 из 5 игр

Слабо действует в обороне на выезде

Прогноз на матч Ирландия – Армения

Ирландия будет стремиться взять реванш и наконец прервать безвыигрышную серию. Команда дисциплинированнее в обороне и имеет преимущество в физической готовности. Армения, несмотря на неплохую атаку, вряд ли выдержит давление на протяжении всей встречи. Вероятно, хозяева будут владеть мячом, создавать больше моментов и сумеют забить в каждом из таймов. Армения способна ответить, но общий класс и организация игры на стороне Ирландии.

Рекомендованные ставки