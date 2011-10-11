Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Ирландия - Армения
Ирландия - Армения: обзор матча 11 октября 2011
Ирландия
11.10.2011, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 12 тур
2 : 1
Завершен
Армения
41'
А. Алексанян (АГ)
59'
Р. Данн
61'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Армения
Желтая карточка
Д. Дафф
Вторая желтая
К. Дойл
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
С. Кокс
Замена
К. Фахи
️️️️
Г. Уилэн
Желтая карточка
К. Дойл
Замена
С. Хант
️️️️
Э. МакГиди
Желтая карточка
Э. МакГиди
Желтая карточка
А. Алексанян
Замена
А. Саркисов
️️️️
Г. Казарян
ГОЛ! 2:1!
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Ш. Сент-Леджер
ГОЛ! 2:0!
Р. Данн
Пас отдал
Э. МакГиди
Замена
Э. Манучарян
️️️️
М. Пиццелли
Желтая карточка
А. Петросян
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Алексанян
Замена
А. Петросян
️️️️
Э. Малакян
Красная карточка
Р. Березовский
Желтая карточка
С. Келли
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Шей Гивен
(К)
ВР
12
Стефен Келли
ЛЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Кейт Эндрюс
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
11
Дэмьен Дафф
ПП
20
Саймон Кокс
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Армения
1
Роман Березовский
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
0
Артак Алексанян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
0
Саркис Овсепян
(К)
ПЗ
12
Геворг Казарян
ЛП
6
Карлен Мкртчян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
5
Кейт Фахи
ЛП
9
Шейн Лонг
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Армения
0
Арсен Петросян
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
0
Вальтер Погосян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
17
Завен Бадоян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-3-1-2
16
Гивен
12
Келли
2
Сент-Леджер
5
Данн
4
О'Ши
8
Эндрюс
6
Уилэн
11
Дафф
7
МакГиди
13
Дойл
20
Кокс
4-1-4-1
1
Березовский
0
Овсепян
0
Алексанян
0
Мкоян
20
Айрапетян
6
Мкртчян
0
Малакян
18
Мхитарян
8
Пиццелли
12
Казарян
0
Мовсисян
7
МакГиди
17
Хант
17
Хант
7
МакГиди
6
Уилэн
5
Фахи
5
Фахи
6
Уилэн
20
Кокс
14
Уолтерс
14
Уолтерс
20
Кокс
0
Малакян
0
Петросян
0
Петросян
0
Малакян
12
Казарян
11
Саркисов
11
Саркисов
12
Казарян
8
Пиццелли
22
Манучарян
22
Манучарян
8
Пиццелли
Остались в запасе
Ирландия
Армения
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
17
Завен Бадоян
ЦФ
0
Вальтер Погосян
ЦП
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
7
Артур Едигарян
ЦП
Главный тренер
Вардан Минасян
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
17
Завен Бадоян
ЦФ
0
Вальтер Погосян
ЦП
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
7
Артур Едигарян
ЦП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Вардан Минасян
Статистика матча Ирландия - Армения
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:55
Новости команд
Все
Ирландия
Армения
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
Вчера, 09:30
1
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Чемпион России Коваленко прояснил ситуацию с получением армянского гражданства
14 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Сборная Израиля сыграет с черными повязками в память о событиях 7 октября
4 октября
Ирландия – Израиль: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Ирландия – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Ирландия – Австрия: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
Вчера, 09:30
1
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Чемпион России Коваленко прояснил ситуацию с получением армянского гражданства
14 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+