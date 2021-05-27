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    Джованни Трапаттони

    Тренер
    Имя Джованни
    Фамилия Трапаттони
    Гражданство Италия
    Дата рождения 17 марта 1939
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ирландия 5 2 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.02.2013 Ирландия 2 : 0 Польша
    29.05.2013 Англия 1 : 1 Ирландия
    12.06.2013 Испания 2 : 0 Ирландия
    02.06.2013 Ирландия 4 : 0 Грузия
    14.08.2013 Уэльс 0 : 0 Ирландия
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