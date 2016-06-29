Трапаттони: «Немецкая сборная похожа на Ангелу Меркель»

Известный итальянский тренер Джованни Трапаттони поделился своими ожиданиями пере матчем сборных Италии и Германии в четвертьфинале Евро-2016.

«Почему у немцев всегда проблемы с итальянской сборной? Потому что им свойственно думать, что Германия доминирует в мире. При всем уважении, Ангела Меркель обладает таким же менталитетом. Но наши маленькие гении причинят немцам множеств неприятностей.

Нет гарантий, что Германия победит. Я ставлю на то, что Италия выиграет в дополнительном времени», – сказал Трапаттони.