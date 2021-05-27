Эмери побил рекорд Трапаттони по победам в Лиге Европы / Кубке УЕФА

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, одолев соперника в серии пенальти со счетом 11:10.

Для главного тренера испанской команды Унаи Эмери это четвертая победа в турнире. Ранее он трижды брал трофей с «Севильей» (в 2014, 2015 и 2016 годах).

До 49-летнего испанца никто из тренеров не становился победителем Лиги Европы / Кубке УЕФА столько раз.

Предыдущим рекордсменом был итальянец Джованни Трапаттони, выигрывавший трофей с «Ювентусом» (1977, 1993) и «Интером» (1991).