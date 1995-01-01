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    Эмери побил рекорд Трапаттони по победам в Лиге Европы / Кубке УЕФА

    «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, одолев соперника в серии пенальти со счетом 11:10.

    Для главного тренера испанской команды Унаи Эмери это четвертая победа в турнире. Ранее он трижды брал трофей с «Севильей» (в 2014, 2015 и 2016 годах).

    До 49-летнего испанца никто из тренеров не становился победителем Лиги Европы / Кубке УЕФА столько раз.

    Предыдущим рекордсменом был итальянец Джованни Трапаттони, выигрывавший трофей с «Ювентусом» (1977, 1993) и «Интером» (1991).

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 07:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Rybkin 12 минут назад

      Вот вам и тренеришко Эмери,как обозвал испанца после изгнания того Федуном из "Спартака" тогда ещё спартаковец рукоблуд Дзюба!4 Кубка Лиги Европы - это вам не медали нашего чемпионата с судьёй продажной и его кукловодами.

      0
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      Рейтинг: +4777

      Каратель 38 минут назад

      а когда то он был "тренеришкой",шли годы и тренеришка стал тренерище,а игрочишка-деревяшкой

      2
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      Рейтинг: +6993

      САДЫЧОК 1 час назад

      Все уже забыли , как Дрочиньё подговаривал и сливал Эмери -Но это было ! Эмери -достойный ответ всем дрочилам !

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      Рейтинг: +3330

      serppion > САДЫЧОК 2 минуты назад

      Точно, Бздюбиньо - полный ноль в футболе! Ни xера не соображает в нем.

      0
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      Рейтинг: +10451

      Hektor 84 2 часа назад

      4 евро трофея! А что выиграл игрочишка??? Купленные хаспромом стекляшки))))

      3
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      Рейтинг: +1328

      spartakuz 2 часа назад

      Как там Дзюба поживает?

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