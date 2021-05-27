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  • Эмери побил рекорд Трапаттони по победам в Лиге Европы / Кубке УЕФА

Эмери побил рекорд Трапаттони по победам в Лиге Европы / Кубке УЕФА

27 мая 2021, 07:57
9

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, одолев соперника в серии пенальти со счетом 11:10.

Для главного тренера испанской команды Унаи Эмери это четвертая победа в турнире. Ранее он трижды брал трофей с «Севильей» (в 2014, 2015 и 2016 годах).

До 49-летнего испанца никто из тренеров не становился победителем Лиги Европы / Кубке УЕФА столько раз.

Предыдущим рекордсменом был итальянец Джованни Трапаттони, выигрывавший трофей с «Ювентусом» (1977, 1993) и «Интером» (1991).

Источник: Opta
Лига Европы Вильярреал Манчестер Юнайтед Трапаттони Джованни Эмери Унаи
Комментарии (9)
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spartakuz
1622095213
Как там Дзюба поживает?
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Hektor 84
1622097484
4 евро трофея! А что выиграл игрочишка??? Купленные хаспромом стекляшки))))
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САДЫЧОК
1622098089
Все уже забыли , как Дрочиньё подговаривал и сливал Эмери -Но это было ! Эмери -достойный ответ всем дрочилам !
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Каратель помойников
1622102789
а когда то он был "тренеришкой",шли годы и тренеришка стал тренерище,а игрочишка-деревяшкой
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Rybkin
1622104345
Вот вам и тренеришко Эмери,как обозвал испанца после изгнания того Федуном из "Спартака" тогда ещё спартаковец рукоблуд Дзюба!4 Кубка Лиги Европы - это вам не медали нашего чемпионата с судьёй продажной и его кукловодами.
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алдан2014
1622105225
Нуу,игрочишка тоже неплохо устроился
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zigbert
1622122621
Умеет он работать с командами среднего класса.
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