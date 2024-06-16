Спаллетти стал самым возрастным тренером сборной Италии на чемпионатах Европы

Экс-наставник «Зенита» Лучано Спаллетти установил уникальное достижение.

Италия в стартовом матче группового раунда Евро-2024 уверенно переиграла Албанию (2:1). Действующих чемпионов Европы возглавляет Лучано Спаллетти. Он стал самым возрастным наставником итальянцев на Евро (65 лет и 100 дней). Экс-рулевой «Зенита» побил рекорд Трапаттони (65 лет и 97 дней).