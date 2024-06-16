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    • Спаллетти стал самым возрастным тренером сборной Италии на чемпионатах Европы

    Спаллетти стал самым возрастным тренером сборной Италии на чемпионатах Европы

    Экс-наставник «Зенита» Лучано Спаллетти установил уникальное достижение.

    Италия в стартовом матче группового раунда Евро-2024 уверенно переиграла Албанию (2:1). Действующих чемпионов Европы возглавляет Лучано Спаллетти. Он стал самым возрастным наставником итальянцев на Евро (65 лет и 100 дней). Экс-рулевой «Зенита» побил рекорд Трапаттони (65 лет и 97 дней).

    • Лучано Спаллетти был утвержден наставником Италии в сентябре 2023 года. Ему удалось выбраться из тяжелой ситуации и вывести команду на Евро. Всего у руля команды Лучано провел 11 поединков. В них тренеру удалось одержать 7 побед. Также в активе Спаллетти 3 ничьих и 1 поражение.
    • В следующем туре Италия встретится с Испанией, которая не заметила сопротивления Хорватии, отправив в ворота команды Златко Далича три безответных мяча.

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    Источник: «Бомбардир»

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