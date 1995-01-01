Пиоли стал седьмым тренером, возглавлявшим и «Милан», и «Интер»

Новый главный тренер «Милана» Стефано Пиоли стал седьмым специалистом, который работал в обоих миланских клубах – «Милане» и «Интере».
До него подобным достижением отметились Джузеппе Бигоньо (116 матчей в «Милане», 26 – в «Интере»), Луиджи Радиче (20/41), Иларио Кастаньер (78/70), Джованни Трапаттони (47/233), Альберто Дзаккерони (125/43) и Леонардо (48/32).
- Пиоли работал в «Интере» с ноября 2016 года по май 2017 года.
- Под его руководством «Интер» провел 27 матчей, в которых 14 раз побеждал, три раза играл вничью и 10 раз проигрывал.
- Контракт Пиоли с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года.