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    Пиоли стал седьмым тренером, возглавлявшим и «Милан», и «Интер»

    Новый главный тренер «Милана» Стефано Пиоли стал седьмым специалистом, который работал в обоих миланских клубах – «Милане» и «Интере».

    До него подобным достижением отметились Джузеппе Бигоньо (116 матчей в «Милане», 26 – в «Интере»), Луиджи Радиче (20/41), Иларио Кастаньер (78/70), Джованни Трапаттони (47/233), Альберто Дзаккерони (125/43) и Леонардо (48/32).

    • Пиоли работал в «Интере» с ноября 2016 года по май 2017 года.
    • Под его руководством «Интер» провел 27 матчей, в которых 14 раз побеждал, три раза играл вничью и 10 раз проигрывал.
    • Контракт Пиоли с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: твиттер Squawka

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