Пиоли стал седьмым тренером, возглавлявшим и «Милан», и «Интер»

Новый главный тренер «Милана» Стефано Пиоли стал седьмым специалистом, который работал в обоих миланских клубах – «Милане» и «Интере».

До него подобным достижением отметились Джузеппе Бигоньо (116 матчей в «Милане», 26 – в «Интере»), Луиджи Радиче (20/41), Иларио Кастаньер (78/70), Джованни Трапаттони (47/233), Альберто Дзаккерони (125/43) и Леонардо (48/32).