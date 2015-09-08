Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Трапаттони: «У Италии нет Месси или Роналду, и с этим нужно смириться»

    Трапаттони: «У Италии нет Месси или Роналду, и с этим нужно смириться»

    Бывший главный тренер сборной Италии Джованни Трапаттони поделился своим мнением о кадровой ситуации в команде.

    «У сборной Италии нет Месси или Роналду, и с этим нужно смириться. Нужно работать с теми, кто есть. Наша сборная обладает настоящим характером и духом. Конте очень хорош и добивается максимума от того состава, который есть в его распоряжении. В него верят футболисты, и нам следует делать то же самое», – сказал Трапаттони.

    По мнению специалиста, нынешний состав сборной способен хорошо выступить на Евро-2016.

    «Я уверен, что сборная Италии покажет себя на Евро. Критика и пессимизм обязательно будут, но это вполне нормально».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2015 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    maksspartak
    1441730333
    раньше то Италия сильной сборной была )) а сейчас что то сдавать стали
    Ответить
    dvniyal
    1441732600
    Наберитесь терпения)
    Ответить
    Эмом
    1441734115
    че за тупизм ? у Португалии есть Роналду которого говорят еле ходит по полю в играх за сборную , не говоря про Месси который из за критики даже раздумывал завершить выступление за сборную на время . а тут каждый второй говорит у нас в сборный страны нет игрока уровня Месси и Роналду WTF ????
    Ответить
    rifcenter вернулся
    1441745701
    Запаздывает новое золотое поколение у Итальянцев... На горизонте никого...
    Ответить
    ologreds
    1694997218
    numo441720
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+