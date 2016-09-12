Жена Трапаттони была против его работы в сборной Германии

Известный итальянский специалист Джованни Трапаттони признался, что в 2000-м году он мог возглавить сборную Германии, но не сделал этого по семейным обстоятельствам.

«В 2000 году я покинул «Фиорентину», сразу же после этого ко мне обратились представители немецкий федерации футбола. Предложение состояло в том, чтобы возглавить сборную Германии. Но я вынужден был отказаться от него. Причиной этого решения была моя жена. Когда я рассказал ей об этом, то заметил в ее глазах лишь разочарование», – написал Трапаттони в своей автобиографической книге.

Напомним, что Трапаттони также известен по работе в «Ювентусе», мюнхенской «Баварии» и сборной Италии.