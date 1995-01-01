Сборная Италии не проигрывает в квалификации к Евро на протяжении 13 лет

Сборная Италии обыграла Финляндию (2:1) в матче 6-го тура отборочного цикла Евро-2020.

Национальная команда одержала седьмую победу кряду под руководством Роберто Манчини, что является лучшим достижением итальянцев с 2003 года, когда сборной руководил Джованни Траппатони.

Кроме того, Италия не проигрывает в квалификации к Евро на протяжении 13 лет. В последний раз команда с Аппенинского полуострова терпела неудачу в отборе на ЧЕ-2008, проиграв Франции (1:3).