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    Сборная Италии не проигрывает в квалификации к Евро на протяжении 13 лет

    Сборная Италии обыграла Финляндию (2:1) в матче 6-го тура отборочного цикла Евро-2020.

    Национальная команда одержала седьмую победу кряду под руководством Роберто Манчини, что является лучшим достижением итальянцев с 2003 года, когда сборной руководил Джованни Траппатони.

    Кроме того, Италия не проигрывает в квалификации к Евро на протяжении 13 лет. В последний раз команда с Аппенинского полуострова терпела неудачу в отборе на ЧЕ-2008, проиграв Франции (1:3).

    Источник: Бомбардир.ру

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