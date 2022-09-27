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Расписание матчей
Лига наций
Ирландия - Армения
Ирландия - Армения: обзор матча 27 сентября 2022
Ирландия
27.09.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа B1, 6 тур
3 : 2
Завершен
Армения
18'
Д. Иган
52'
М. Обафеми
90+1'
Р. Брэди (П)
71'
А. Дашян
73'
Э. Сперцян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирландия - Армения
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. Брэди
90'
+1
90'
Вторая желтая
А. Дашян
89'
Красная карточка
О. Амбарцумян
Замена
С. Хоган
️️️️
М. Обафеми
86'
82'
Замена
К. Мурадян
️️️️
А. Калисир
Замена
А. Брауне
️️️️
Д. Найт
76'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Т. Пэррот
76'
75'
Желтая карточка
А. Дашян
73'
ГОЛ! 2:2!
Э. Сперцян
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Дашян
Пас отдал
В. Бичахчян
69'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Л. Зелараян
65'
Желтая карточка
Х. Байрамян
60'
Замена
А. Дашян
️️️️
Д. Арарат
60'
Замена
Т. Восканян
️️️️
Г. Мкоян
ГОЛ! 2:0!
М. Обафеми
Пас отдал
Д. О'Ши
52'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Моламби
51'
Желтая карточка
Д. Моламби
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Иган
Пас отдал
Р. Брэди
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Джейсон Моламби
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
9
Майкл Обафеми
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
4
Джорди Арарат
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
7
Хорен Байрамян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Ирландия
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
0
Скотт Хоган
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
9
Акоп Акопян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
4-4-2
16
Базуну
4
О'Ши
22
Коллинс
15
Иган
2
Доэрти
11
Брэди
13
Хендрик
8
Найт
6
Моламби
7
Пэррот
9
Обафеми
4-1-2-3
1
Юрченко
4
Арарат
0
Мкоян
2
Калисир
3
Ароян
5
Григорян
19
Амбарцумян
11
Барсегян
7
Байрамян
10
Зелараян
10
Сперцян
6
Моламби
14
Хурихейн
14
Хурихейн
6
Моламби
8
Найт
18
Брауне
18
Брауне
8
Найт
7
Пэррот
7
Робинсон
7
Робинсон
7
Пэррот
9
Обафеми
0
Хоган
0
Хоган
9
Обафеми
0
Мкоян
4
Восканян
4
Восканян
0
Мкоян
2
Калисир
20
Мурадян
20
Мурадян
2
Калисир
10
Зелараян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
10
Зелараян
4
Арарат
20
Дашян
20
Дашян
4
Арарат
Остались в запасе
Ирландия
Армения
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
20
Чидозие Огбене
ЛВ
Главный тренер
Стивен Кенни
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
9
Акоп Акопян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
20
Чидозие Огбене
ЛВ
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
9
Акоп Акопян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Ирландия - Армения
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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