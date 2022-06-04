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Расписание матчей
Лига наций
Армения - Ирландия
Армения - Ирландия: обзор матча 04 июня 2022
Армения
04.06.2022, суббота, 16:00
Лига наций, группа B1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ирландия
74'
Э. Сперцян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Армения - Ирландия
Замена
А. Дашян
️️️️
Т. Барсегян
89'
83'
Желтая карточка
Д. Хендрик
81'
Замена
У. Кин
️️️️
Ш. Коулмен
81'
Замена
А. Брауне
️️️️
Д. Каллен
ГОЛ! 1:0!
Э. Сперцян
74'
73'
Замена
Д. Найт
️️️️
К. Робинсон
73'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Э. Стивенс
65'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Т. Пэррот
Замена
С. Адамян
️️️️
В. Бичахчян
56'
9'
Желтая карточка
Ш. Даффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
7
Хорен Байрамян
ЛЗ
14
Арман Оганесян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
19
Оганес Амбарцумян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
0
Грайр Мкоян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Джош Каллен
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Армения
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
4
Джорди Арарат
ПЗ
8
Соломон Удо
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
21
Рудик Мкртчян
ЦП
9
Артур Серобян
ЦФ
20
Артак Дашян
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
23
Марк Траверс
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
0
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
19
Уильям Кин
ЦФ
9
Майкл Обафеми
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Юрченко
13
Оганесян
14
Оганесян
3
Ароян
7
Байрамян
5
Григорян
19
Амбарцумян
11
Барсегян
23
Бичахчян
10
Сперцян
0
Мкоян
3-2-2-1-2
1
Келлехер
22
Коллинс
4
Даффи
15
Иган
2
Коулмен
3
Стивенс
6
Каллен
13
Хендрик
20
Огбене
7
Робинсон
7
Пэррот
11
Барсегян
20
Дашян
20
Дашян
11
Барсегян
23
Бичахчян
22
Адамян
22
Адамян
23
Бичахчян
3
Стивенс
11
МакКлин
11
МакКлин
3
Стивенс
6
Каллен
18
Брауне
18
Брауне
6
Каллен
7
Робинсон
8
Найт
8
Найт
7
Робинсон
2
Коулмен
19
Кин
19
Кин
2
Коулмен
7
Пэррот
9
Обафеми
9
Обафеми
7
Пэррот
Остались в запасе
Армения
Ирландия
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
4
Джорди Арарат
ПЗ
8
Соломон Удо
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
21
Рудик Мкртчян
ЦП
9
Артур Серобян
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
16
Гэвин Базуну
ВР
23
Марк Траверс
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
0
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
4
Джорди Арарат
ПЗ
8
Соломон Удо
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
21
Рудик Мкртчян
ЦП
9
Артур Серобян
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Остались в запасе
16
Гэвин Базуну
ВР
23
Марк Траверс
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
0
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Армения - Ирландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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