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Евро-2024
Армения - Ирландия
Армения - Ирландия: обзор матча 03 сентября 2010
Армения
03.09.2010, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ирландия
76'
К. Фахи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Ирландия
Желтая карточка
Г. Уилэн
Замена
Э. Кеох
️️️️
Р. Кин
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Э. Малакян
ГОЛ! 0:1!
К. Фахи
Замена
О. Амбарцумян
️️️️
А. Эдигарян
Замена
К. Фахи
️️️️
Э. МакГиди
Замена
Д. Маноян
️️️️
А. Едигарян
Желтая карточка
А. Эдигарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Роман Березовский
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Саркис Овсепян
ПЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
0
Арарат Аракелян
ЦП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
0
Левон Пачаджян
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
3
Кевин Килбейн
ЛЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Гленн Уилэн
ЦП
21
Пол Грин
АП
13
Кевин Дойл
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Армения
21
Давит Маноян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Ирландия
5
Кейт Фахи
ЛП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
2-5-2-1
1
Березовский
5
Арзуманян
0
Овсепян
0
Эдигарян
6
Мкртчян
7
Едигарян
0
Пачаджян
0
Малакян
18
Мхитарян
0
Аракелян
0
Мовсисян
4-2-2-2
16
Гивен
5
Данн
4
О'Ши
2
Сент-Леджер
3
Килбейн
6
Уилэн
7
Лоуренс
21
Грин
7
МакГиди
10
Кин
13
Дойл
7
Едигарян
21
Маноян
21
Маноян
7
Едигарян
0
Эдигарян
19
Амбарцумян
19
Амбарцумян
0
Эдигарян
0
Малакян
22
Манучарян
22
Манучарян
0
Малакян
7
МакГиди
5
Фахи
5
Фахи
7
МакГиди
10
Кин
22
Кеох
22
Кеох
10
Кин
Остались в запасе
Армения
Ирландия
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Армения - Ирландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
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28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
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09.06.2026
Молдова
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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