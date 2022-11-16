- 16 ноября 2022
- 17:56 Пять стран подали совместную заявку на проведение Евро-2028 5
- 27 сентября 2022
- 23:42 Лига наций. Украина не смогла обыграть Шотландию и осталась в Лиге В
- 24 сентября 2022
- 23:44 Лига наций. Сербия разгромила Швецию благодаря хет-трику Митровича, Шотландия победила Ирландию 1
- 14 июня 2022
- 23:38 Лига наций. Украина сыграла вничью с Ирландией и осталась лидером группы
- 12 июня 2022
- 01:18 Игроки сборной Ирландии повторили рекорд 25-летней давности 1
- 9 июня 2022
- 00:57 Украина проиграла лишь 1 из 10 матчей при Петракове
- 8 июня 2022
- 23:42 Лига наций. Украина победила в гостях Ирландию, Армения уступила Шотландии
- 4 июня 2022
- 22:08 «Ты узнаешь его из тысячи». Уроженец Краснодара Сперцян забил Ирландии из-за пределов штрафной 3
- 18:02 Лига наций. Гол Сперцяна принес Армении победу над Ирландией 3
- 26 марта 2022
- 21:59 Товарищеский матч. Бельгия на 85-й минуте упустила победу над Ирландией 1
- 12 ноября 2021
- 00:57 Отбор ЧМ-2022. Германия забила девять мячей Лихтенштейну, Испания минимально победила Грецию, Португалия потеряла очки в игре с Ирландией
- 9 октября 2021
- 21:11 Отбор ЧМ-2022. Азербайджан дома крупно уступил Ирландии и идет без побед 1
- 8 сентября 2021
- 00:08 Отбор ЧМ-2022. Дания забила пять безответных мячей Израилю, Шотландия обыграла Австрию
- 4 сентября 2021
- 20:59 Отбор ЧМ-2022. Сербия разгромила Люксембург и вышла на первое место в группе, Азербайджан упустил победу над Ирландией 1
- 2 сентября 2021
- 18:16 Роналду – о незабитом пенальти: «Это часть игры. Верю в себя до конца» 1
- 11:21 Роналду – о 111 голах за сборную: «Это мой рекорд, и он уникален» 9
- 10:25 Роналду забил 45-й сборной в карьере 1
- 07:58 Роналду повторил рекорд Рамоса по матчам за сборную среди европейцев 5
- 1 сентября 2021
- 23:45 Отбор ЧМ-2022. Португалия вырвала победу над Ирландией, Роналду стал лучшим бомбардиром на уровне сборных; Азербайджан уступил Люксембургу 15