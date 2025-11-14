Тренер сборной Португалии отреагировал на скандальное удаление Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о гостевом матче с Ирландией (0:2) и удалении Криштиану Роналду за удар локтем в спину соперника.

«Согласен, такой матч хочется забыть, но в футболе подобное случается. Все, что могло пойти не так, пошло не так. А у Ирландии все получилось, она заслужила победу. Мы говорили о стандартных положениях, переходах... нам не хватало нацеленности, хотя мы боролись до самого конца.

В воскресенье, нам нужна поддержка домашнего стадиона. Мы знаем, что можем на это рассчитывать. Ждeм последней игры, чтобы выйти на ЧМ.

Мы поговорили с Роналду, думаю, что такому футболисту, как Криштиану, играющему в штрафной, приходится тяжело. У него постоянно был контакт с защитниками, они его придерживали, хватали.

Никакой жестокости не было, он пытался оттолкнуть соперника. Ему не повезло. На картинке все выглядит хуже, чем было на самом деле. Это его первое удаление в составе сборной, невероятно.

Я уже говорил с ним, и этот эпизод показывает его желание переломить ситуацию на поле. Думаю, со стороны этот эпизод выглядел хуже, чем было в реальности», – сказал Мартинес.