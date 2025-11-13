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  • Ирландия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

Ирландия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

13 ноября 2025, 21:35
Ирландия
13.11.2025, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 9 тур
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Португалия
17' Т. Пэррот 45' Т. Пэррот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Джош Каллен
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Финн Азаз
АП
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
11
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
13
Кевин О'Тул
ЛАЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Майкл Джонстон
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
11
Энди Моран
АП
10
Адам Айда
ЦФ
9
Джонни Кенни
ЦФ
Португалия
12
Joao Carvalho
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Карлос Форбс
ЛВ
13
Ренату Вейга
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Келлехер
22
Коллинс
4
О'Ши
3
Скейлз
5
О'Брайен
2
Коулмен
6
Каллен
14
Тэйлор
20
Огбене
11
Азаз
7
Пэррот
4-1-1-2-2
1
Кошта
2
Далот
3
Диаш
14
Инасиу
20
Канселу
21
Невеш
23
Витинья
15
Невеш
10
Силва
7
Роналду
11
Феликс
3
Скейлз
2
Данн
2
Данн
3
Скейлз
11
Азаз
21
Эбоселе
21
Эбоселе
11
Азаз
14
Тэйлор
14
Ковентри
14
Ковентри
14
Тэйлор
20
Огбене
19
Джонстон
19
Джонстон
20
Огбене
7
Пэррот
10
Айда
10
Айда
7
Пэррот
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
14
Инасиу
13
Вейга
13
Вейга
14
Инасиу
11
Феликс
7
Леау
7
Леау
11
Феликс
15
Невеш
9
Рамуш
9
Рамуш
15
Невеш
10
Силва
16
Тринкау
16
Тринкау
10
Силва
Остались в запасе
Ирландия
Португалия
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
13
Кевин О'Тул
ЛАЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
10
Джейми МакГрат
АП
11
Энди Моран
АП
9
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
12
Joao Carvalho
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
7
Карлос Форбс
ЛВ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
13
Кевин О'Тул
ЛАЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
10
Джейми МакГрат
АП
11
Энди Моран
АП
9
Джонни Кенни
ЦФ
Остались в запасе
12
Joao Carvalho
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
7
Карлос Форбс
ЛВ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Джон О'Ши
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ирландия - Португалия
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
27
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
5
6
Офсайды
3
2
Количество передач
234
798
Сейвы
5
1
Точность передач %
70
91
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
5
12
Удары из пределов штрафной
13
14
Удары из-за пределов штрафной
1
13
xG (ожидаемые голы)
1.17
2.66

Смотреть прямую трансляцию матча Ирландия против Португалии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия – Португалия

Ирландия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Ирландия
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