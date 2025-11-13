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Смотреть прямую трансляцию матча Ирландия против Португалии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия – Португалия