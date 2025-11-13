13.11.2025, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 9 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ирландия
Ирландия
3-2-2-2-1
1
Келлехер
22
Коллинс
4
О'Ши
3
Скейлз
5
О'Брайен
2
Коулмен
6
Каллен
14
Тэйлор
20
Огбене
11
Азаз
7
Пэррот
4-1-1-2-2
1
Кошта
2
Далот
3
Диаш
14
Инасиу
20
Канселу
21
Невеш
23
Витинья
15
Невеш
10
Силва
7
Роналду
11
Феликс
3
Скейлз
2
Данн
2
Данн
3
Скейлз
11
Азаз
21
Эбоселе
21
Эбоселе
11
Азаз
14
Тэйлор
14
Ковентри
14
Ковентри
14
Тэйлор
20
Огбене
19
Джонстон
19
Джонстон
20
Огбене
7
Пэррот
10
Айда
10
Айда
7
Пэррот
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
14
Инасиу
13
Вейга
13
Вейга
14
Инасиу
11
Феликс
7
Леау
7
Леау
11
Феликс
15
Невеш
9
Рамуш
9
Рамуш
15
Невеш
10
Силва
16
Тринкау
16
Тринкау
10
Силва
Остались в запасе
Ирландия
Португалия
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
13
Кевин О'Тул
ЛАЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
10
Джейми МакГрат
АП
11
Энди Моран
АП
9
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
12
Joao Carvalho
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
7
Карлос Форбс
ЛВ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
13
Кевин О'Тул
ЛАЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
10
Джейми МакГрат
АП
11
Энди Моран
АП
9
Джонни Кенни
ЦФ
Остались в запасе
12
Joao Carvalho
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
7
Карлос Форбс
ЛВ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Джон О'Ши
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ирландия - Португалия
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
27
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
5
6
Офсайды
3
2
Количество передач
234
798
Сейвы
5
1
Точность передач %
70
91
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
5
12
Удары из пределов штрафной
13
14
Удары из-за пределов штрафной
1
13
xG (ожидаемые голы)
1.17
2.66
Смотреть прямую трансляцию матча Ирландия против Португалии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия – Португалия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»