Тренер Португалии объяснил удаление Роналду: «Защитник драматично упал на газон»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал удаление Криштиану Роналду в матче с Ирландией (0:2).
Нападающий ударил локтем в спину защитнику Даре О’Ши в игра отбора на ЧМ-2026.
– Как вы можете объяснить действия Роналду? Думаете, он не справился с давлением?
– Первая причина, из-за которой он получил красную карточку, состоит в том, что он переживает за команду. Он расстривается, когда не выигрывает, а это то, чего мы ждем от игроков.
Во-вторых, нападающему очень сложно играть в штрафной, когда его постоянно опекают центральные защитники. А потом тренер [сборной Ирландии, Хеймир Хадльгримссон] сказал, что Роналду пытался влиять на судей, а в конце здоровый центральный защитник так драматично упал на газон.
Его долго держали, толкали, и когда он попытался отойти от игрока, то сделал действие, которое, я считаю, не было таким плохим, как показывают камеры. Теперь мы хотим выиграть следующий матч ради Роналду.
- Роналду был удален на 59-й минуте при счете 0:2 в пользу Ирландии.
- Он не сможет сыграть за Португалию в домашнем для нее матче с Арменией 16 ноября.
- Португалия лидирует в отборочной группе F с 10 очками после 5 матчей. У занимающей 2-е место Венгрии на счету 8 баллов.