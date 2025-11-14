Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тренер Португалии объяснил удаление Роналду: «Защитник драматично упал на газон»

Тренер Португалии объяснил удаление Роналду: «Защитник драматично упал на газон»

Сегодня, 14:55
2

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал удаление Криштиану Роналду в матче с Ирландией (0:2).

Нападающий ударил локтем в спину защитнику Даре О’Ши в игра отбора на ЧМ-2026.

– Как вы можете объяснить действия Роналду? Думаете, он не справился с давлением?

– Первая причина, из-за которой он получил красную карточку, состоит в том, что он переживает за команду. Он расстривается, когда не выигрывает, а это то, чего мы ждем от игроков.

Во-вторых, нападающему очень сложно играть в штрафной, когда его постоянно опекают центральные защитники. А потом тренер [сборной Ирландии, Хеймир Хадльгримссон] сказал, что Роналду пытался влиять на судей, а в конце здоровый центральный защитник так драматично упал на газон.

Его долго держали, толкали, и когда он попытался отойти от игрока, то сделал действие, которое, я считаю, не было таким плохим, как показывают камеры. Теперь мы хотим выиграть следующий матч ради Роналду.

  • Роналду был удален на 59-й минуте при счете 0:2 в пользу Ирландии.
  • Он не сможет сыграть за Португалию в домашнем для нее матче с Арменией 16 ноября.
  • Португалия лидирует в отборочной группе F с 10 очками после 5 матчей. У занимающей 2-е место Венгрии на счету 8 баллов.

Источник: A Bola
Красногорск_Фан
1763122225
Удачи в следующем матче. Надо брать очки и выходить на ЧМ.
Skull_Boy
1763128720
А то что плакса валяется на поле после каждого стыка и бить в спину, как крыса, это так второе да
