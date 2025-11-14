Тренер Португалии объяснил удаление Роналду: «Защитник драматично упал на газон»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал удаление Криштиану Роналду в матче с Ирландией (0:2).

Нападающий ударил локтем в спину защитнику Даре О’Ши в игра отбора на ЧМ-2026.

– Как вы можете объяснить действия Роналду? Думаете, он не справился с давлением?

– Первая причина, из-за которой он получил красную карточку, состоит в том, что он переживает за команду. Он расстривается, когда не выигрывает, а это то, чего мы ждем от игроков.

Во-вторых, нападающему очень сложно играть в штрафной, когда его постоянно опекают центральные защитники. А потом тренер [сборной Ирландии, Хеймир Хадльгримссон] сказал, что Роналду пытался влиять на судей, а в конце здоровый центральный защитник так драматично упал на газон.

Его долго держали, толкали, и когда он попытался отойти от игрока, то сделал действие, которое, я считаю, не было таким плохим, как показывают камеры. Теперь мы хотим выиграть следующий матч ради Роналду.