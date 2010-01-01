Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Состав сборной Ирландии по футболу

    Сайт http://www.fai.ie
    Стадион Авива-Стэдиум
    Тренер Стивен Кенни
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    16 Келлехер Куивин Ливерпуль Ливерпуль Ирландия Вра 24 4 0 0 0 0
    16 Базуну Гэвин Саутгемптон Саутгемптон Ирландия Вра 21 2 0 0 0 0
    Коллинс Натан Вулверхэмптон Вулверхэмптон Ирландия Защ 21 6 1 1 0 0
    5 Иган Джон Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Ирландия Защ 30 5 2 0 1 0
    15 О'Ши Дара Вест Бромвич Вест Бромвич Ирландия Защ 24 4 0 1 0 0
    12 Даффи Шейн Фулхэм Фулхэм Ирландия Северная Ирландия Защ 31 3 0 1 2 0
    3 Стивенс Энда Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Ирландия Защ 32 2 0 0 0 0
    2 Коулмен Шеймус Эвертон Эвертон Ирландия Англия Защ 34 2 0 0 1 0
    7 Доэрти Мэтт Тоттенхэм Тоттенхэм Ирландия Защ 31 2 0 0 0 0
    15 Кристи Сайрус Суонси Суонси Ирландия Защ 30 1 0 0 0 0
    21 Ленихэн Даррах Мидлсбро Мидлсбро Ирландия Защ 28 1 0 0 1 0
    6 Брауне Алан Престон Престон Ирландия Пол 27 6 1 0 1 0
    12 Найт Джейсон Дерби Каунти Дерби Каунти Ирландия Пол 22 6 0 0 1 0
    11 МакКлин Джеймс Уиган Атлетик Уиган Атлетик Ирландия Северная Ирландия Пол 33 5 0 0 0 0
    13 Хендрик Джеффри Рединг Рединг Ирландия Пол 31 5 0 0 1 0
    19 Куллен Джош Бернли Бернли Ирландия Пол 26 5 0 0 2 0
    22 Моламби Джейсон Вест Бромвич Вест Бромвич Ирландия Пол 23 4 0 0 1 0
    14 Хурихейн Конор Дерби Каунти Дерби Каунти Ирландия Пол 32 3 0 0 0 0
    19 Брэди Робби Престон Престон Ирландия Пол 31 2 1 1 1 0
    12 Робинсон Каллум Вест Бромвич Вест Бромвич Ирландия Нап 28 5 0 0 1 0
    Обафеми Майкл Бернли Бернли Ирландия Нап 22 5 2 1 0 0
    18 Перрот Трой Престон Престон Ирландия Нап 21 5 1 1 0 0
    20 Огбене Чидозие Ротерхэм Ротерхэм Ирландия Нап 25 4 0 0 0 0
    Хоган Скотт Бирмингем Сити Бирмингем Сити Ирландия Нап 30 3 0 0 0 0
    19 Кин Уильям Уиган Атлетик Уиган Атлетик Ирландия Англия Нап 30 2 0 0 0 0
    Хэмилтон Си-Джей Блэкпул Блэкпул Ирландия Англия Нап 27 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 7
    • Читайте нас: 
    11