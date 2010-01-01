Статистика по турнирам:
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 7
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|16
|Келлехер Куивин
|Ливерпуль
|Вра
|24
|4
|0
|0
|0
|0
|16
|Базуну Гэвин
|Саутгемптон
|Вра
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|Коллинс Натан
|Вулверхэмптон
|Защ
|21
|6
|1
|1
|0
|0
|5
|Иган Джон
|Шеффилд Юнайтед
|Защ
|30
|5
|2
|0
|1
|0
|15
|О'Ши Дара
|Вест Бромвич
|Защ
|24
|4
|0
|1
|0
|0
|12
|Даффи Шейн
|Фулхэм
|Защ
|31
|3
|0
|1
|2
|0
|3
|Стивенс Энда
|Шеффилд Юнайтед
|Защ
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|Коулмен Шеймус
|Эвертон
|Защ
|34
|2
|0
|0
|1
|0
|7
|Доэрти Мэтт
|Тоттенхэм
|Защ
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|15
|Кристи Сайрус
|Суонси
|Защ
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|21
|Ленихэн Даррах
|Мидлсбро
|Защ
|28
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|Брауне Алан
|Престон
|Пол
|27
|6
|1
|0
|1
|0
|12
|Найт Джейсон
|Дерби Каунти
|Пол
|22
|6
|0
|0
|1
|0
|11
|МакКлин Джеймс
|Уиган Атлетик
|Пол
|33
|5
|0
|0
|0
|0
|13
|Хендрик Джеффри
|Рединг
|Пол
|31
|5
|0
|0
|1
|0
|19
|Куллен Джош
|Бернли
|Пол
|26
|5
|0
|0
|2
|0
|22
|Моламби Джейсон
|Вест Бромвич
|Пол
|23
|4
|0
|0
|1
|0
|14
|Хурихейн Конор
|Дерби Каунти
|Пол
|32
|3
|0
|0
|0
|0
|19
|Брэди Робби
|Престон
|Пол
|31
|2
|1
|1
|1
|0
|12
|Робинсон Каллум
|Вест Бромвич
|Нап
|28
|5
|0
|0
|1
|0
|Обафеми Майкл
|Бернли
|Нап
|22
|5
|2
|1
|0
|0
|18
|Перрот Трой
|Престон
|Нап
|21
|5
|1
|1
|0
|0
|20
|Огбене Чидозие
|Ротерхэм
|Нап
|25
|4
|0
|0
|0
|0
|Хоган Скотт
|Бирмингем Сити
|Нап
|30
|3
|0
|0
|0
|0
|19
|Кин Уильям
|Уиган Атлетик
|Нап
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|Хэмилтон Си-Джей
|Блэкпул
|Нап
|27
|1
|0
|0
|0
|0