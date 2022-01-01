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Ирландия
Состав
Состав сборной Ирландии по футболу
Лига наций
Стадион:
Авива-Стэдиум
Сайт:
http://www.fai.ie
Тренер:
Джон О'Ши
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
11
J.
Ирландия
Нап
-
1
Траверс М.
Эвертон
Вра
27
€ 3 млн
21
Ндаба К.
Лечче
Защ
26
€ 0.9 млн
5
О'Брайен Д.
Эвертон
Защ
25
€ 18 млн
22
Коллинс Н.
Брентфорд
Защ
25
€ 30 млн
4
Абанква Д.
Удинезе
Защ
22
€ 3.5 млн
2
Коулмен Ш.
Эвертон
Защ
37
€ 0.2 млн
6
Ковентри К.
Чарльтон
Пол
26
€ 2 млн
8
Девой Д.
Богемианс
Пол
24
€ 0.35 млн
20
Огбене Ч.
Линкольн
Нап
29
€ 4 млн
11
J.
Ирландия
Нап
-
7
Пэррот Т.
Бетис
Нап
24
€ 25 млн
16
МакГинти Э.
Шэмрок Роверс
Вра
27
€ 0.3 млн
23
C.
Корк Сити
Вра
-
18
Мерфи А.
Кайзерслаутерн
Защ
22
€ 1.5 млн
3
Скейлз Л.
Селтик
Защ
28
€ 5 млн
12
Филлипс К.
Сент-Миррен
Пол
24
€ 1 млн
14
Ходж Д.
Мазервелл
Пол
24
€ 0.7 млн
0
Бреннан А.
Шэмрок Роверс
Пол
19
€ 0.15 млн
0
Хили М.
Шэмрок Роверс
Пол
24
€ 0.5 млн
15
Ливи К.
Сент-Патрикс
Пол
24
€ 0.25 млн
10
МакГрат Д.
Хиберниан
Пол
29
€ 1.2 млн
9
M.
Линкольн
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 5
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