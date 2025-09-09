09.09.2025, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Армения
Армения
3-3-1-2-1
1
Чанчаревич
3
Пилоян
4
Арутюнян
2
Мурадян
21
Тикнизян
6
Иву
13
Оганесян
11
Барсегян
10
Зелараян
10
Сперцян
17
Ранос
4-3-2-1
1
Келлехер
22
Коллинс
4
О'Ши
5
О'Брайен
18
Мэннинг
8
Найт
6
Каллен
14
Тэйлор
11
Азаз
20
Огбене
9
Фергюсон
17
Ранос
23
Бичахчян
23
Бичахчян
17
Ранос
10
Зелараян
9
Серобян
9
Серобян
10
Зелараян
11
Барсегян
11
Шагоян
11
Шагоян
11
Барсегян
18
Мэннинг
3
Скейлз
3
Скейлз
18
Мэннинг
6
Каллен
22
Филлипс
22
Филлипс
6
Каллен
11
Азаз
19
Джонстон
19
Джонстон
11
Азаз
20
Огбене
17
МакАтир
17
МакАтир
20
Огбене
14
Тэйлор
10
Айда
10
Айда
14
Тэйлор
Остались в запасе
Армения
Ирландия
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
6
Карен Налбандян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
1
Марк Траверс
ВР
16
Гэвин Базуну
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
21
Джош Хонохэн
ЦЗ
4
Босун Лаваль
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
9
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
6
Карен Налбандян
ЦП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк Траверс
ВР
16
Гэвин Базуну
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
21
Джош Хонохэн
ЦЗ
4
Босун Лаваль
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
9
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Джон О'Ши
Статистика матча Армения - Ирландия
1
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
9
13
Офсайды
1
1
Количество передач
427
393
Сейвы
3
6
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Ирландии, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Ирландия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»