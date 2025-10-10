Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Португалия – Ирландия: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.80

10 октября 2025 9:21
Португалия - Ирландия
11 окт. 2025, суббота 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа Португалии с форой (-1.5)
Сделать ставку

11 октября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне Португалия примет Ирландию в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира. Хозяева лидируют в группе, демонстрируя атакующий футбол, тогда как гости пытаются сохранить шансы на борьбу за стыковые матчи.

Португалия

Сборная Португалии подходит к встрече в отличной форме: пять побед подряд во всех турнирах и 17 забитых голов за этот период. В предыдущем туре команда одолела Венгрию (3:2), вновь продемонстрировав высокую реализацию. Главный козырь – неизменно результативный Криштиану Роналду, оформивший уже 22 мяча за 30 матчей. Кроме него, на хорошем уровне играют Бруну Фернандеш и Леау, что делает атаку сборной одной из самых сбалансированных в Европе. При этом в обороне остаются проблемы – в последних пяти встречах португальцы пропускали почти в каждом матче.

Ирландия

Ирландцы выглядят нестабильно: поражение от Армении (1:2) стало тревожным сигналом. Команда забивает нечасто, но отличается упорством и организованной обороной. В последних пяти играх она забила шесть голов и пропустила столько же. Молодой нападающий Эван Фергюсон продолжает прогрессировать, однако поддержки от полузащиты порой не хватает. Ирландия показывает характер, но на выезде с топами ей трудно – команда редко играет первым номером и делает ставку на контратаки.

Факты о командах

Португалия

  • Побеждает в пяти последних матчах подряд
  • Средняя результативность – 3,4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1,4 гола
  • Забивает в каждом из последних девяти матчей

Ирландия

  • Не проигрывает в пяти из семи последних матчей
  • Средняя результативность – 1,2 гола за игру
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Предпочитает игру вторым номером на выезде

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
10
Забитых мячей
2
2.5
В среднем за матч
0.5
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:5
Товарищеские матчи. Сборные,
Португалия
3 : 0
11.06.2024
Ирландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Ирландия
0 : 0
11.11.2021
Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Португалия
2 : 1
01.09.2021
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Ирландия
1 : 5
11.06.2014
Португалия

Прогноз на матч Португалия – Ирландия

Разница в классе очевидна: Португалия стабильно доминирует в атаке и обладает огромным кадровым резервом. Ирландия постарается навязать борьбу, действуя через дисциплину и плотную оборону, но давление со стороны хозяев будет слишком большим. Учитывая форму лидеров Португалии и высокий уровень мотивации, логично ожидать уверенную победу хозяев. Ирландия может ответить редкими контратаками, но оборона гостей вряд ли выдержит весь матч без ошибок. Вероятен сценарий, при котором Португалия забьeт минимум дважды и оформит победу с запасом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Португалии с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.88

1.80
Победа Португалии с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ирландия Португалия
Другие прогнозы
10.10.2025
13:20
1.82
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Парагвай
Победа Японии
10.10.2025
14:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Бразилия
Победа Бразилии и тотал меньше 3.5 голов
10.10.2025
17:00
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
Казахстан - Лихтенштейн
Фора (-2) на Казахстан
10.10.2025
18:00
1.83
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Доминиканская Республика
Фора (-2) на Уругвай
10.10.2025
18:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Иордания
Победа Иордании
10.10.2025
20:00
1.45
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Иран
Победа России
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 