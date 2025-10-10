11 октября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне Португалия примет Ирландию в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира. Хозяева лидируют в группе, демонстрируя атакующий футбол, тогда как гости пытаются сохранить шансы на борьбу за стыковые матчи.

Португалия

Сборная Португалии подходит к встрече в отличной форме: пять побед подряд во всех турнирах и 17 забитых голов за этот период. В предыдущем туре команда одолела Венгрию (3:2), вновь продемонстрировав высокую реализацию. Главный козырь – неизменно результативный Криштиану Роналду, оформивший уже 22 мяча за 30 матчей. Кроме него, на хорошем уровне играют Бруну Фернандеш и Леау, что делает атаку сборной одной из самых сбалансированных в Европе. При этом в обороне остаются проблемы – в последних пяти встречах португальцы пропускали почти в каждом матче.

Ирландия

Ирландцы выглядят нестабильно: поражение от Армении (1:2) стало тревожным сигналом. Команда забивает нечасто, но отличается упорством и организованной обороной. В последних пяти играх она забила шесть голов и пропустила столько же. Молодой нападающий Эван Фергюсон продолжает прогрессировать, однако поддержки от полузащиты порой не хватает. Ирландия показывает характер, но на выезде с топами ей трудно – команда редко играет первым номером и делает ставку на контратаки.

Факты о командах

Португалия

Побеждает в пяти последних матчах подряд

Средняя результативность – 3,4 гола за игру

Пропускает в среднем 1,4 гола

Забивает в каждом из последних девяти матчей

Ирландия

Не проигрывает в пяти из семи последних матчей

Средняя результативность – 1,2 гола за игру

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Предпочитает игру вторым номером на выезде

Прогноз на матч Португалия – Ирландия

Разница в классе очевидна: Португалия стабильно доминирует в атаке и обладает огромным кадровым резервом. Ирландия постарается навязать борьбу, действуя через дисциплину и плотную оборону, но давление со стороны хозяев будет слишком большим. Учитывая форму лидеров Португалии и высокий уровень мотивации, логично ожидать уверенную победу хозяев. Ирландия может ответить редкими контратаками, но оборона гостей вряд ли выдержит весь матч без ошибок. Вероятен сценарий, при котором Португалия забьeт минимум дважды и оформит победу с запасом.

Рекомендованные ставки