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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Ирландия
Португалия - Ирландия: обзор матча 01 сентября 2021
Португалия
01.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ирландия
89'
К. Роналду
90+6'
К. Роналду
45'
Д. Иган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Ирландия
Желтая карточка
К. Роналду
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
90'
+6
90'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. МакГрат
90'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
А. Айда
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Гедеш
89'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ж. Канселу
82'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Ж. Палинья
73'
72'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
А. Коннолли
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Р. Геррейру
62'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Б. Фернандеш
62'
56'
Желтая карточка
М. Доэрти
Замена
А. Силва
️️️️
Рафа
46'
45'
+2
Желтая карточка
А. Коннолли
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Иган
Пас отдал
Д. МакГрат
35'
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
Д. О'Ши
33'
Желтая карточка
Д. О'Ши
Пенальти не реализован!
К. Роналду
15'
10'
Желтая карточка
Д. Хендрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
15
Рафа
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
17
Аарон Коннолли
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
16
Отавио
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Джеймс Тэлбот
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
4-1-3-2
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Пепе
3
Диаш
20
Канселу
6
Палинья
21
Жота
8
Фернандеш
10
Силва
7
Роналду
15
Рафа
3-2-2-1-2
16
Базуну
4
Даффи
4
О'Ши
15
Иган
2
Доэрти
2
Коулмен
13
Хендрик
6
Каллен
10
МакГрат
10
Айда
17
Коннолли
5
Геррейру
19
Мендеш
19
Мендеш
5
Геррейру
6
Палинья
8
Моутинью
8
Моутинью
6
Палинья
8
Фернандеш
17
Мариу
17
Мариу
8
Фернандеш
20
Канселу
7
Гедеш
7
Гедеш
20
Канселу
15
Рафа
9
Силва
9
Силва
15
Рафа
4
О'Ши
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
4
О'Ши
10
МакГрат
6
Моламби
6
Моламби
10
МакГрат
17
Коннолли
11
МакКлин
11
МакКлин
17
Коннолли
10
Айда
9
Коллинс
9
Коллинс
10
Айда
Остались в запасе
Португалия
Ирландия
12
Антони Лопеш
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
16
Отавио
АП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
1
Куивин Келлехер
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
23
Джеймс Тэлбот
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
16
Отавио
АП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
23
Джеймс Тэлбот
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Португалия - Ирландия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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