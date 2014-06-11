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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия - Португалия
Ирландия - Португалия: обзор матча 11 июня 2014
Ирландия
11.06.2014, среда, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 5
Завершен
Португалия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирландия - Португалия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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