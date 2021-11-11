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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Португалия
Ирландия - Португалия: обзор матча 11 ноября 2021
Ирландия
11.11.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
0 : 0
Завершен
Португалия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Португалия
Желтая карточка
М. Доэрти
90'
+3
Замена
У. Кин
️️️️
Ч. Огбене
90'
+1
83'
Замена
Ж. Фонте
️️️️
Р. Леау
82'
Вторая желтая
Пепе
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Хендрик
78'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Э. Стивенс
78'
75'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Силва
75'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Фернандеш
72'
Желтая карточка
Пепе
71'
Желтая карточка
Д. Перейра
Замена
А. Айда
️️️️
Д. МакГрат
61'
57'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
М. Нуньес
57'
Замена
Р. Леау
️️️️
Г. Гедеш
Желтая карточка
Ш. Коулмен
54'
Желтая карточка
Ч. Огбене
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
20
Чидозие Огбене
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Пепе
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Андре Силва
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
19
Уильям Кин
ЦФ
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
12
Жозе Са
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Жоау Феликс
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Базуну
2
Коулмен
4
Даффи
15
Иган
3
Стивенс
2
Доэрти
13
Хендрик
6
Каллен
10
МакГрат
7
Робинсон
20
Огбене
3-2-1-2-2
1
Патрисиу
2
Семеду
3
Пепе
2
Далот
6
Палинья
13
Перейра
6
Нуньес
8
Фернандеш
7
Гедеш
7
Роналду
9
Силва
3
Стивенс
11
МакКлин
11
МакКлин
3
Стивенс
13
Хендрик
14
Хурихейн
14
Хурихейн
13
Хендрик
10
МакГрат
10
Айда
10
Айда
10
МакГрат
20
Огбене
19
Кин
19
Кин
20
Огбене
7
Гедеш
7
Леау
7
Леау
7
Гедеш
Леау
6
Фонте
6
Фонте
Леау
8
Фернандеш
16
Саншеш
16
Саншеш
8
Фернандеш
6
Нуньес
8
Моутинью
8
Моутинью
6
Нуньес
9
Силва
10
Феликс
10
Феликс
9
Силва
Остались в запасе
Ирландия
Португалия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
21
Диогу Жота
ЛВ
1
Диогу Кошта
ВР
12
Жозе Са
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
Остались в запасе
21
Диогу Жота
ЛВ
1
Диогу Кошта
ВР
12
Жозе Са
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Ирландия - Португалия
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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