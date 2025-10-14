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Смотреть прямую трансляцию матча Ирландия против Армении, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия – Армения