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  • Ирландия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Ирландия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

14 октября 2025, 20:35
Ирландия
14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 8 тур
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Армения
70' Э. Фергюсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
11
Финн Азаз
АП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Армения
16
Генри Авагян
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
6
Угочукву Иву
ОП
11
Тигран Барсегян
(К) ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
14
Конор Ковентри
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
19
Майкл Джонстон
ЦП
19
Уилл Ферри
ЦП
17
Кейси МакАтир
АП
7
Трой Пэррот
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
2
Нарек Агасарян
ОП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
5
Давид Давидян
ПВ
18
Артур Миранян
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Келлехер
5
О'Брайен
22
Коллинс
4
О'Ши
18
Мэннинг
2
Коулмен
6
Моламби
18
Смоллбоун
11
Азаз
9
Фергюсон
3-3-1-2-1
16
Авагян
3
Пилоян
2
Мурадян
5
Мкртчян
13
Оганесян
6
Иву
21
Тикнизян
11
Барсегян
10
Сперцян
11
Шагоян
17
Ранос
18
Смоллбоун
14
Тэйлор
14
Тэйлор
18
Смоллбоун
2
Коулмен
20
Огбене
20
Огбене
2
Коулмен
21
Эбоселе
7
Пэррот
7
Пэррот
21
Эбоселе
9
Фергюсон
10
Айда
10
Айда
9
Фергюсон
21
Тикнизян
19
Григорян
19
Григорян
21
Тикнизян
3
Пилоян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
3
Пилоян
11
Шагоян
10
Зелараян
10
Зелараян
11
Шагоян
17
Ранос
18
Миранян
18
Миранян
17
Ранос
Остались в запасе
Ирландия
Армения
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Майкл Джонстон
ЦП
19
Уилл Ферри
ЦП
17
Кейси МакАтир
АП
Главный тренер
Джон О'Ши
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Нарек Агасарян
ОП
9
Артур Серобян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Майкл Джонстон
ЦП
19
Уилл Ферри
ЦП
17
Кейси МакАтир
АП
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Нарек Агасарян
ОП
9
Артур Серобян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Джон О'Ши
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Ирландия - Армения
4
1
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
12
6
Офсайды
3
2
Количество передач
459
502
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.14
0.11

Смотреть прямую трансляцию матча Ирландия против Армении, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия – Армения

Ирландия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Армения Ирландия
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