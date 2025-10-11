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  • Португалия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Португалия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 20:35
Португалия
11.10.2025, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Ирландия
90+1' Р. Невеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Джош Каллен
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Португалия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Ренату Вейга
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
19
Уилл Ферри
ЦП
19
Майкл Джонстон
ЦП
11
Финн Азаз
АП
17
Кейси МакАтир
АП
7
Трой Пэррот
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кошта
19
Мендеш
3
Диаш
14
Инасиу
2
Далот
21
Невеш
23
Витинья
17
Нету
10
Силва
8
Фернандеш
7
Роналду
3-2-2-1-1
1
Келлехер
22
Коллинс
4
О'Ши
5
О'Брайен
21
Эбоселе
18
Мэннинг
6
Каллен
6
Моламби
20
Огбене
9
Фергюсон
23
Витинья
2
Семеду
2
Семеду
23
Витинья
14
Инасиу
13
Вейга
13
Вейга
14
Инасиу
17
Нету
7
Леау
7
Леау
17
Нету
2
Далот
16
Тринкау
16
Тринкау
2
Далот
8
Фернандеш
9
Рамуш
9
Рамуш
8
Фернандеш
2
Коулмен
15
Иган
15
Иган
2
Коулмен
20
Огбене
18
Смоллбоун
18
Смоллбоун
20
Огбене
21
Эбоселе
19
Джонстон
19
Джонстон
21
Эбоселе
9
Фергюсон
7
Пэррот
7
Пэррот
9
Фергюсон
Остались в запасе
Португалия
Ирландия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
19
Уилл Ферри
ЦП
11
Финн Азаз
АП
17
Кейси МакАтир
АП
10
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
16
Гэвин Базуну
ВР
1
Марк Траверс
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
19
Уилл Ферри
ЦП
11
Финн Азаз
АП
17
Кейси МакАтир
АП
10
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Джон О'Ши
Статистика матча Португалия - Ирландия
2
5
Всего ударов по воротам
30
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
9
0
Нарушения
30
2
Офсайды
4
4
Количество передач
674
294
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
16
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
3.74
0.1

Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Ирландии, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Ирландия

Португалия – Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ирландия Португалия
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