Кирьяков высказался об увольнении Станковича

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что «Спартак» затянул с отставкой Деяна Станковича с поста главного тренера команды.
«Спартак» тянет с отставкой Станковича. По всем ситуациям было бы логичным решением расстаться с ним. Но что там внутри, какие мысли у руководства, понять тяжело.
Всe находится на грани. Любой неудачный матч будет толчком к принятию решения. Болельщики заждались. Все надеются, что команда встанет на уровень «Краснодара» и «Зенита». Но пока этого не видим», – сказал Кирьяков.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 15 очками после 9 туров.
- Срок контракта Станковича с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Чемпионат»