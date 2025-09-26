Кирьяков высказался об увольнении Станковича

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что «Спартак» затянул с отставкой Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

«Спартак» тянет с отставкой Станковича. По всем ситуациям было бы логичным решением расстаться с ним. Но что там внутри, какие мысли у руководства, понять тяжело.

Всe находится на грани. Любой неудачный матч будет толчком к принятию решения. Болельщики заждались. Все надеются, что команда встанет на уровень «Краснодара» и «Зенита». Но пока этого не видим», – сказал Кирьяков.