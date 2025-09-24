Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирьяков тремя словами оценил состояние «Спартака»

Сегодня, 17:10
5

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил выступления «Спартака» в текущем сезоне.

«Как мне «Спартак»? Хочется сказать никак, но это некорректно. Есть какие-то проблески. Клуб всегда ставит большие задачи, все надеялись видеть их в верхней части таблицы, где-то в тройке.

Никто не спорит, что было несколько хороших матчей, но нет стабильности. Стабильность – это признак класса и показатель, что команда может бороться за самые высокие места, но еe нет. Тренерский штаб работает уже достаточно долго, чтобы строго спрашивать. Критики много, но руководство клуба не решается на перемены.

Видно, Станкович нервничает, что передаeтся футболистам, а это негативный момент. Оценка «Спартака» – неоднозначно, противоречиво и непонятно. Эти три слова характеризуют сегодняшнее состояние.

Везение для «Спартака», что отрыв от первого места такой небольшой. Лидеры теряют очки – «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив». Команда у «Спартака» неплохая, но еe бросает из жара в холод. Надеюсь, что они поборются за самые высокие места, но если оценивать по игре, то тяжело верится», – сказал Кирьяков.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 15 очками после 9 туров.
  • В группе C Пути РПЛ FONBET Кубка России красно-белые идут 2-ми с 7 очками после 4 встреч.

Еще по теме:
Радимов назвал показухой жест Станковича в матче с «Крыльями Советов» 8
Европейский клуб заявил о желании сыграть со «Спартаком» 2
«Севилья» заинтересовалась российским хавбеком «Спартака» 7
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кирьяков Сергей
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Марк Аврелий!
1758724220
... Сергей Кирьяков оценил вытупления «Спартака» в текущем сезоне.... "оговорка" по Фрейду:...выТУПЛЕНИЕ.именно Тупление
Ответить
Интерес
1758724303
ВыТупят на пятое место.
Ответить
...короче
1758724729
...а если не тремя словами о Спартаке, а одним о Ленинградце!?...
Ответить
subbotaspartak
1758724922
А он 4 знает?
Ответить
TIMOTHY
1758725323
Лидеры теряют очки и поэтому есть надежда но вряд ли) так сказал Сергей! Спартак ни во что никто не ставит
Ответить
Главные новости
Кирьяков тремя словами оценил состояние «Спартака»
17:10
5
Кафанов: «Карпин не боится идти по пути Гвардиолы»
17:02
8
Черданцев назвал две причины, из-за которых в РПЛ стало больше судейских скандалов
16:47
2
Радимов назвал показухой жест Станковича в матче с «Крыльями Советов»
16:37
8
Европейский клуб заявил о желании сыграть со «Спартаком»
16:29
2
Видео«Рубин» подтвердил переход Кузяева
16:16
2
Стало известно, пытался ли штаб Карпина вернуть Акинфеева в сборную России
16:12
4
ФотоРейтинг клубов РПЛ по доверию воспитанникам
16:06
3
Реакция Радимова на игру Соболева в матче с «Краснодаром»
15:52
5
Смолов назвал лучшего игрока в матче «Краснодар» – «Зенит»
15:34
Все новости
Все новости
Адамов дал оптимистичный прогноз на будущее «Зенита»
17:46
Тюкавин высказался о конкуренции с Сергеевым за место в составе «Динамо»
17:35
Игнашевич объяснил, почему не хочет работать в Первой лиге
16:56
1
Видео«Рубин» подтвердил переход Кузяева
16:16
2
ФотоРейтинг клубов РПЛ по доверию воспитанникам
16:06
3
Реакция Радимова на игру Соболева в матче с «Краснодаром»
15:52
5
Смолов назвал лучшего игрока в матче «Краснодар» – «Зенит»
15:34
Тюкавин рассказал, что изменилось в «Динамо» с приходом Карпина
15:26
«Севилья» заинтересовалась российским хавбеком «Спартака»
15:07
7
Смолов раскритиковал поведение Станковича
14:37
12
КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Краснодара»
14:18
19
Тренер «Пари НН» рассказал о мотивации игроков на матч со «Спартаком»
13:50
1
Кисляк высказался о пенальти в ворота «Сочи»
13:31
1
Червиченко сказал, когда «Спартаку» нужно продать Угальде
13:19
3
Ташуев сказал, из-за чего игроки «Спартака» сходят с ума
13:09
3
Семшов сказал, что Станковичу нужно сделать в «Спартаке»
12:37
6
Карпина сравнили с персонажем «Мастера и Маргариты»
12:26
3
Назван срок контракта Кузяева с новым клубом
12:19
3
Дегтярев заявил, что приносит удачу «Зениту»
12:12
4
14 игроков РПЛ стали номинантами на премию «Джентельмен года»
12:05
8
Игнашевич высказался о тратах «Зенита» на легионеров
11:33
11
Корнеев удивился, что Черчесов не попал в топ-клуб РПЛ
11:23
3
Ситуацию в «Спартаке» сравнили с «Палатой № 6»
11:10
9
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
10:50
3
Экс-судья ФИФА не знает, правильно ли назначили пенальти в ворота «Сочи»
10:34
6
Черданцев сказал, есть ли кризис в «Зените»
10:28
6
ФотоЭкс-защитник «Динамо» перешел в чемпионат Нидерландов
09:59
1
Экс-судья ФИФА назвал ошибку Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит»
09:16
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 