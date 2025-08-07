Кирьяков сказал, чем рискует Черчесов при неудаче в «Ахмате»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков высказался о назначении Станислава Черчесова главным тренером «Ахмата».

– Рискует ли Черчесов, приходя к аутсайдеру РПЛ?

– И да, и нет. Да, потому что пришeл после неудачной работы со сборной Казахстана.

Если второй раз не получится... Я бы не сказал, что это какой-то сильный риск, но, наверное, будет ощутимый удар по имиджу. Нет, потому что бэкграунд солидный, учитывая и работу в сборной, которая достигла серьeзного результата на домашнем ЧМ. Поэтому тут будут весы качаться в ту или иную сторону.

Но, видимо, Стас соскучился по работе, поэтому принял это предложение. Не стал ждать. Видно было, что его появление на телевидении, везде, где было возможно и невозможно, на трибунах матчей «Динамо», «Спартака», старался показать себя. Наверное, не стал ждать и принял это предложение.

– Бериша заявил, что готов вернуться в «Ахмат» ради Черчесова. Может, ему стоит позвать в клуб Дзюбу? У него остался год по контракту в «Акроне».

– Как позвать? Что значит позвать? Вряд ли это получится, трансферное окно заканчивается в начале сентября, за такое время это нереалистично. В «Акроне» он лидер команды, ведeт за собой партнeров, они на него рассчитывают и эта потеря будет существенная. Дзюба нашeл свою команду.

«Ахмат» имеет проблемы в последнее время, и в прошлом сезоне, несмотря на этот бардак, который случился. Кого заводят, кого не заводят, кто вылетает, кто не вылетает. Были стыки, я думаю, что это неприятно, учитывая, с какого региона команда. Конечно, нужно усиление, найдут ли эти средства и возможности, время есть, здесь будет серьeзная работа.

Наверняка у Черчесова подготовлен ряд футболистов, которые могут усилить команду. Скорее всего, это всe обговаривалось под определeнные финансовые возможности. Поэтому, да, работа будет вестись в ближайшее время, интрига есть. Все будут с интересом смотреть, что из этого получится.

– В тренерский штаб Станислав Саламович пригласил своего сына, хорошо ли это?

– Не знаю, если специалист хорошего класса, то да. Он даeт ему дорогу в жизнь, помогает. Это больше отцовская тема, чем спортивная. Если так решил, посмотрим, что из этого получится.

– Не бьeт ли по имиджу его назначение в «Ахмат» после работы в более статусных клубах?

– Если здесь не получится, то ему вряд ли стоит рассчитывать на приглашения из топ-клубов в ближайшее время. Для него это новый вызов, новый шанс. Соскучился по работе, наверняка знает, что нужно делать в этой ситуации.

Амбиции у него всегда самые высокие. Сработают они в такой ситуации, когда «Ахмат» с первых туров находится в зоне вылета – покажет время. Поэтому давайте подождeм, посмотрим.