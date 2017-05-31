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Сергей Кирьяков
Материалы
Сергей Кирьяков - материалы
Россия
1 января 1970 (56)
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Публикации
Венгер будет работать в «Арсенале», Слуцкий – в Чемпионшипе. Дайджест событий дня
Слуцкий возглавит клуб из Чемпионшипа. «ПСЖ» покупает Обамеянга. Венгер продлил контракт с «Арсеналом». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
31.05.2017 20:30
10
Кудряшов, Березуцкий, фанаты в Перми и другие герои и антигерои 10-го тура РФПЛ
Матч «Спартак» – «Ростов» сотряс судейский скандал, ЦСКА и «Зенит» добились побед, «Краснодар» потерял очки в Туле, а «Оренбург» впервые выиграл в РФПЛ. Герои и антигерои, цифры, факты и все голы – в обзоре 10-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
17.10.2016 21:25
8
Аршавин поработал парикмахером у журналиста. Валентин Иванов ушел из РФС. Дайджест событий дня
«Боруссия» разрешила Обамеянгу перейти в «Реал». «Челси» может купить Бонуччи. Кирьяков возглавил «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.10.2016 21:00
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