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  • Кудряшов, Березуцкий, фанаты в Перми и другие герои и антигерои 10-го тура РФПЛ

Кудряшов, Березуцкий, фанаты в Перми и другие герои и антигерои 10-го тура РФПЛ

Антигерой – Федор Кудряшов («Ростов»)

О судействе достаточно сказано в наших прошлых материалах, и нет смысла говорить о нем вновь. Упомянем лишь, что в ключевом моменте матча игрок сборной России, осознавая, что поводов давать нельзя особенно в этой игре, с самого начала матча полетел в подкат двумя ногами, не получая даже предупреждения, а потом удивился, что его выгнали после прыжка прямой ногой шипами в тело. Безрассудство Кудряшова привело к тому, что второй тайм в главной игре тура кардинально отличался от первого, и стороннему незаинтересованному зрителю был интересен куда меньше первого, в котором «Спартак» неплохо атаковал, а «Ростов» опасно огрызался.

Ростовчане вдесятером пропустили от Глушакова, а затем остались и вдевятером после удаления Наваса. «Спартак» не единожды мог удвоить счет и снять все вопросы о победителе, но вместо этого едва не опозорился, чудом не пропустив гол после удара в упор от Нобоа. «Ростов» так и не набрал ни одного очка во всех четырех выездных матчах сезона, кроме того, довел число удалений своих футболистов за 10 туров аж до шести. «Спартак» же провел пятый подряд «низовой» домашний матч и снова возглавил турнирную таблицу после перерыва на день.

Герой – Николас Ломбертс («Зенит»)

Несмотря на то, что победу «Зениту» над «Уралом» принесли голы Шатова и Юсупова, выделяем центрального защитника санкт-петербургского клуба, который спас команду фактически в решающий момент, еще при счете 0:1 выбив мяч с линии собственных ворот. Помимо этого Ломбертс выделился аж девятью перехватами и практически не ошибался в передачах (93,9% точности), правда, в этом компоненте еще дальше пошел его партнер по центру обороны – Нету, который сделал лишь два (!) неточных паса из 69.

«Урал» кроме старания и убойного момента с выносом мяча Ломбертсом толком ничего не показал, а «Зенит» вряд ли отыграл даже на 50% своих возможностей (слабо выглядели Хави Гарсия, Жулиано и Дзюба), но набрал три балла и догнал «Спартак» в таблице. Питерцы вообще лишь однажды в российской истории теряли очки в матчах с «Уралом», а по итогам встречи в Екатеринбурге продлили свою беспроигрышную серию до 15 матчей.

Герой – Василий Березуцкий (ЦСКА)

Сама игра ЦСКА – «Уфа» зрелищностью не блистала, так что вал респектов по такому матчу отправляется капитану хозяев, который и победный гол забил, и в статистике зажег, например, чаще всех выигрывал верховые единоборства, а по количеству перехватов уступил лишь Вернблуму. Армейцы приберегли Акинфеева и Траоре в запасе (африканец вышел на замену во втором тайме) и обошлись без травмированного Дзагоева и дисквалифицированного Еременко, но даже при всех своих проблемах без лишней суеты заработали три очка. «Уфа» же, не пропускавшая от «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара», не имела особых шансов избежать поражения. 0:11, такова разница мячей в трех матчах команд Виктора Гончаренко против ЦСКА Леонида Слуцкого.

Герой – Рубен Рочина («Рубин»)

Хави Грасия наконец-то определился с линиями защиты и атаки без бешеной ротации, но продолжает чередовать опорную зону – на этот раз на этой позиции сыграли М’Вила и Цакташ, которые тоже, пусть и нерезультативно, но поучаствовали в разгроме «Крыльев Советов» на «Казань-Арене». А жгли другие легионеры: после гола Канунникова сам забил Рочина, а затем он отдал изумительный пас Жонатасу, который довел счет до разгромного. Самарский клуб какое-то время даже владел инициативой, но не преуспел в созидании еще и из-за прекрасного матча, который провел центрдеф «Рубина» Самбрано, выполнивший аж 10 перехватов. А после 53-й минуты все было кончено – 3:0. «Крылья Советов» не выиграли седьмой гостевой матч подряд и очередной раз уехали ни с чем из Казани – 11-е поражение в 13 выездах к «Рубину».

Герой – Сергей Кирьяков (тренер «Арсенала»)

Дебют Сергея Кирьякова на посту главного тренера тульской команды сложился успешно – не проиграть «Краснодару», обладая при этом худшей разницей забитых и пропущенных во всей лиге – действительно ценно. Притом голевых моментов команды создали примерно равное количество, а возглавляющий краснодарский клуб Игорь Шалимов даже против «Арсенала» выставил трех разрушителей, оставив в запасе Ахмедова и усадив туда восстановившегося от травмы Мамаева. Итог – 0:0, Шалимов пока так и не проиграл, но его команда снова вне зоны еврокубков, а туляки не забивают уже четыре подряд домашних матча.

Герой – каждый болельщик на стадионе «Звезда» в Перми…

… который до конца досмотрел матч «Амкар» – «Локомотив» вживую. Мы нередко критикуем наш чемпионат из-за незрелищности, но происходившее в Перми не подходит даже под это слово. И футболом эту игру тоже назвать очень тяжело. «Локо» Юрия Семина вышел сразу с шестью изменениями по сравнению с прошлой игрой и без номинальных нападающих – впереди бегал Миранчук, но «Амкар» с привычной игрой в пять защитников это никак не напугало. Пермяки были рады в шестом домашнем матче подряд сыграть на ноль, москвичи были не против продлить беспроигрышную серию во встречах с ними до восьми игр. В итоге – 0:0. Если бы год назад предположили, что после 10 туров у «Амкара» будет лишь одна победа, а у «Локо» – меньше всех пропущенных голов – никто бы сильно не удивился. Но сейчас у этих команд все ровно наоборот: пермяки не пропускают, москвичи не побеждают.

Герой – Павел Нехайчик («Оренбург»)

Пока в Перми творился ужас, в Оренбурге был сыгран едва ли не самый бодрый матч тура, причем на вывеску «Оренбург» – «Томь» едва ли клюнуло много телеболельщиков, да и на стадионе тоже людей было маловато. Но при этом команды отыграли очень весело и агрессивно, а Павел Нехайчик оформил хет-трик, правда, не без помощи голкипера «Томи» Солосина, который не выручил после пущенного по дуге мяча со штрафного и откровенно провалился при двух других точных ударах полузащитника «Оренбурга». Свой гол со стандарта удалось забить и томичам – во втором тайме отличился Бикфалви, но сравнять счет гости не смогли, еще и промахнулись с пенальти до перерыва (Дьяков грохнул выше ворот). Таким образом, «Оренбург» одержал историческую первую победу в РФПЛ, а «Томь» проиграла четвертый подряд матч на выезде.

Антигерой: Факундо Пирис («Терек»)

Полузащитник «Терека» умудрился в тихом и совсем негорячем кавказском дерби получить две желтые карточки и оставить свою команду в меньшинстве на последние 10 минут. Впрочем, «Анжи» этим не воспользовался, запоров два хороших моментов, но и «Терек» упустил возможность подняться на четвертое место, поскольку не победил. 0:0 в довольно унылом матче в Махачкале, и грозненцы с махачкалинцами остались в середине турнирной таблицы. При этом «Терек», что удивительно, из последних семи гостевых встреч забивал только в одной.

Особенности тура

Позади треть чемпионата, и только к десятому туру в лиге не осталось команд без побед, поскольку наконец-то выиграл «Оренбург». В прошлом сезоне минимум по одной победе одержали участники по итогам девятого тура. В позапрошлом чемпионате до 12-го тура мучился тульский «Арсенал», а в сезоне-2013/14 махачкалинский «Анжи» смог выиграть лишь в 20-м туре.

Почему мы ждем следующего тура

Столичное дерби – это всегда интересно, и в следующее воскресенье «Локомотив» примет ЦСКА. Матч против «Амкара» станет первым для «Краснодара» на новом стадионе в рамках чемпионата России. «Спартак» отправится в Екатеринбург, где еще 23 года назад побеждал 8:2, а сейчас сыграет против не слишком удобного соперника – «Уралу» красно-белые проиграли три из пяти последних встреч. Наконец, «Зенит» в последней игре тура примет «Оренбург», который наконец-то ощутил вкус победы в РФПЛ.

Символическая сборная 10-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 10-го тура:

ЦСКА – «Уфа» – 1:0

«Амкар» – «Локомотив» – 0:0

«Рубин» – «Крылья Советов» – 3:0

«Спартак» – «Ростов» – 1:0

«Урал» – «Зенит» – 0:2

«Оренбург» – «Томь» – 3:1

«Арсенал» – «Краснодар» – 0:0

«Анжи» – «Терек» – 0:0

Расписание 11-го тура:

21 октября (пятница): «Крылья Советов» – «Арсенал»

22 октября (суббота): «Томь» – «Анжи», «Уфа» – «Ростов», «Урал» – «Спартак»

23 октября (воскресенье): «Терек» – «Рубин», «Локомотив» – ЦСКА, «Краснодар» – «Амкар»

24 октября (понедельник): «Зенит» – «Оренбург»

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Ростов Локомотив ЦСКА Зенит Краснодар Амкар-Пермь Анжи Ахмат Оренбург Арсенал Крылья Советов Рубин Урал Уфа Томь Березуцкий Василий Кудряшов Федор Ломбертс Николас Нехайчик Павел Рочина Рубен Пирис Факундо Кирьяков Сергей
Комментарии (8)
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BANNIKOV1970
1476730560
едва не опозорился это не счёт,счёт 1:0 в пользу Спартака!
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alp
1476731588
судья откровенно помог спартаку а вся московская братия уверяет страну, что ростов сам виноват )))
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МУМИЁ
1476737791
В первом эпизоде предупреждать надо было, а не до красной доводить. Судья то он хороший но пи.ор я е.у.
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Zenit-84
1476753277
Молодчага Ломбертс!
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pik54
1476774511
Судьи тянут Спартак за уши.
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vgarakh
1476796704
Не надо убеждать, что Ростов сам виноват, виноват Безбородов и вся спартаковская мафия, потому, что смотрели футбол и есть свое мнение.
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sochi-2013
1476802447
С этого ракурса карточка прям багровая!
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