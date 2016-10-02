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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Помощники:
Игорь Демешко (Химки), Ринат Деушев (Москва)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Материалы

Краснодар - Рубин

02.10.2016, Воскресенье, 19:00 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 9 тур Краснодар - Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота 19:30 Рубин 1:1 Краснодар
13 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Краснодар 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
7 апреля, вторник 20:00 Рубин 1:2 Краснодар
13 тур
9 ноября, воскресенье 15:45 Краснодар 2:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Рубин 0:1 Краснодар
11 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 Краснодар 1:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Рубин 2:0 Краснодар
1 тур
23 июля, понедельник 19:30 Краснодар 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 19:00 Краснодар 3:1 Рубин
8 тур
8 мая, воскресенье 18:30 Рубин 2:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +19

    Combat18 4 октября 2016, 18:06

    Молодцы Краснодар!!! Надеюсь детская школа выпустит отличных футболистов!

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    Рейтинг: +26

    World_football 3 октября 2016, 03:09

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