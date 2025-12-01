«Рубин» пошутил над «Зенитом» из-за 1 удара в створ

Пресс-служба «Рубина» пошутила над единственным ударом «Зенита» в створ ворот в матче команд в 17-м туре РПЛ. Петербуржцы победили в этой игре дома со счетом 1:0. Гол забил Нино на 69-й минуте.

Казанский клуб выложил 12-секундный ролик «Лучшие удары «Зенита» в игре с «Рубином», в котором удар бразильского защитника петербуржцев повторяется несколько раз.

«Чем команда занималась в полете из Санкт-Петербурга:

– 12 секунд пересматривали удары «Зенита»;

– 2 часа, 4 минуты и 48 секунд пытались понять, куда перетекает юбилей «Зенита», – говорится в сообщении «Рубина».

«Рубин» ответил на видео, которое ранее опубликовал «Зенит», с подписью: «Счастливого пути!»

В нем голкипер казанцев Евгений Ставер после удара Нино улетает в небо и приземляется в самолете.