Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рубин» пошутил над «Зенитом» из-за 1 удара в створ

Сегодня, 13:08
9

Пресс-служба «Рубина» пошутила над единственным ударом «Зенита» в створ ворот в матче команд в 17-м туре РПЛ. Петербуржцы победили в этой игре дома со счетом 1:0. Гол забил Нино на 69-й минуте.

Казанский клуб выложил 12-секундный ролик «Лучшие удары «Зенита» в игре с «Рубином», в котором удар бразильского защитника петербуржцев повторяется несколько раз.

«Чем команда занималась в полете из Санкт-Петербурга:

– 12 секунд пересматривали удары «Зенита»;

– 2 часа, 4 минуты и 48 секунд пытались понять, куда перетекает юбилей «Зенита», – говорится в сообщении «Рубина».

«Рубин» ответил на видео, которое ранее опубликовал «Зенит», с подписью: «Счастливого пути!»

В нем голкипер казанцев Евгений Ставер после удара Нино улетает в небо и приземляется в самолете.

Еще по теме:
Бразилец из «Зенита» дал интервью на русском языке – он выступает за клуб с 2024-го 14
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Рубином»
Соболев прокомментировал потасовку в концовке матча «Зенит» – «Рубин» 2
Источник: телеграм-канал ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1764584409
Так бывает - 1 удар и победа, а бывает и по 15 в створ, но безрезультатно! Но за Зенит всё равно стыдно! Гыгыгы
Ответить
Интерес
1764584692
Над кем смеётесь? Над собой смеётесь...Вот "Балтика" трижды "не смогла" пропустить мяч в свои ворота от "Спартака", и забила, а вы один "хиляк"(совершенно превосходный, слёту!) не смогли заблокировать.
Ответить
Semenycch
1764584792
Чувство юмора или есть или нет, в данном случае откровенно нет!
Ответить
bset
1764584972
Ну такое себе. Но юбилей на всякий стоит перенести еще раз.
Ответить
BarStep
1764585415
Кто, как и где приземлится, - покажет весна.. Посмеемся все вместе тогда :)
Ответить
k611
1764588976
Но матч то Рубин в конечном итоге проиграл, тут не шутить, а печалиться надо...
Ответить
evgevg13
1764592038
Было бы смешно, если бы не было так грустно...(100% пропущенных мячей после ударов по воротам)
Ответить
somn
1764596449
Однако одного удара в створ хватило. Ау, шутники казанские...
Ответить
Главные новости
Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»
16:44
3
Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»
16:36
Погребняк сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
16:20
6
У Глебова автоматически продлился контракт с ЦСКА
16:09
ВидеоВандалы сломали статую Месси в Аргентине
15:50
2
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
Что означают жесты судей в футболе
15:20
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Все новости
Все новости
Португальский агент назвал трех россиян с большим будущим
16:56
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Карпин двумя словами оценил 2025-й год для сборной России
15:29
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
Тарпищев назвал лучшего футболиста «Спартака» – летом у него заканчивается контракт
14:53
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Карпин назвал единственную вещь, которая его нервирует в Москве
14:07
6
Думбия назвал самого безумного партнера в ЦСКА: «Глупости натворить умеет»
13:52
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
13:45
14
Сперцян рассказал, почему не дал Кордобе забить рекордный гол с пенальти
13:35
2
Видео«Рубин» пошутил над «Зенитом» из-за 1 удара в створ
13:08
9
Орлов объяснил высказывание, что Глушенков талантливее Аршавина
12:50
3
Губерниев назвал клуб РПЛ, в котором требуется «резать по живому»
12:42
3
Семак высказался о тяжелой травме у игрока «Зенита»
12:24
1
Пономарев назвал два клуба в РПЛ, которые играют красиво
12:13
5
Агент Бонгонда высказался о возможной продаже игрока «Спартаком»
11:56
5
Гусев высказался о давлении в «Динамо»
11:36
3
«Спартак» рассмотрит предложения по вингеру от европейских клубов
11:24
Оскорбительный жест Талалаева рассмотрят на заседании КДК
11:17
12
Сычев раскритиковал игроков «Спартака» за игру с «Балтикой»
11:05
1
Хавбеком «Динамо» заинтересовались два клуба из Бразилии
10:57
1
Галактионов назвал игрока «Локомотива», который блестяще сыграл с «Ростовом»
10:48
Виктор Гусев назвал лучшего игрока РПЛ в первой части сезона
10:25
2
Червиченко – о «Спартаке» в матче с «Балтикой»: «Карета превратилась в тыкву»
10:12
2
Комличенко: «Батраков пожертвовал бомбардирской гонкой ради меня»
09:58
2
Сычев назвал главную задачу ЦСКА в зимнее трансферное окно
09:23
1
«Спартак» может перехватить трансфер игрока у ЦСКА
08:52
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 