Бразилец из «Зенита» дал интервью на русском языке – он выступает за клуб с 2024-го

Защитник «Зенита» Нино подвел итоги матча с «Рубином» (1:0) в 17-м туре РПЛ. Бразилец забил единственный гол в этой встрече.

«Был очень тяжелый матч. Соперник очень хорошо защищался. Но команда показала характер, очень важные три очка.

Мой гол? Соболев хорошо поборолся за мяч. Он отскочил ко мне, мне удалось хорошо пробить и забить. Я пытаюсь всегда забить, и это непросто. Я рад, что смог помочь команде.

Отныне все интервью будут на русском? Да, попытаемся!» – сказал Нино.