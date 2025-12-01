У Орлова появились вопросы к «Зениту» после матча с «Рубином»

Комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой «Зенита» в матче с «Рубином».

Петербуржцы победили со счетом 1:0 в домашней игре 17-го тура РПЛ.

Они нанесли всего 1 удар в створ ворот соперника.

«Конечно, вопросы после такой победы «Зенита» остались. В первом тайме хозяева вообще ни разу не пробили по воротам Ставера! Надо отдать должное казанцам. Команда Рахимова очень четко, грамотно действовала сзади. «Зенит» вообще не мог найти интересных вариантов впереди, прорвать такую оборону. Вновь бросился в глаза брак в передачах сине-бело-голубых. И у Вендела, и у Барриоса. Много потерь, конечно... Оба уже не так мобильны, как прежде. Питерцам явно не хватает командной скорости. Против позиционной обороны «Рубина» хозяева почти ничего не смогли предложить.

Гости полностью выключили из игры Луиса Энрике. Он абсолютно ничего не показал! Мостовой мало обострял, часто пасовал назад. Не лучший матч Глушенкова. На фланге его тоже закрыли. Надо было чаще смещаться в центр в поисках мяча. В общем-то, сыграл пассивно. Не его день. Хотя был шанс отличиться, когда его вывели один на один с голкипером. Затянул с принятием решения. Возможно, не стоило сближаться со Ставером, а нужно было сразу же пробить.

Ничейная игра. Довольно пресный футбол «Зенита». «Рубин» ведь мог и забить. Молодец Адамов. который среагировал на непростой удар Чумича. Ну и Кузяев в концовке не попал в створ из выгодной позиции. Не хватило ему мастерства в данном эпизоде», – сказал Орлов.