Аршавин оценил победу «Зенита» над «Рубином»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу над «Рубином». Петербуржцы победили в 17-м туре РПЛ со счетом 1:0.

– Мы должны выделить хорошую игру «Рубина» в обороне. Они почти всю игру справлялись, но допустили несколько неточностей во втором тайме, за которые Нино наказал. Да, «Рубин» отказался от контригры, не хватило сил. Просто не было Даку. Если бы он играл, всe могло сложиться по‑другому.

Для «Зенита» важно, что он может уйти первым перед зимней паузой, потому что в заключительном туре «Краснодар» играет с ЦСКА. Нужно настраиваться и не делать той ошибки, которая была в прошлом году, – не терять шесть очков перед паузой.

– Соболев против Дзюбы. Сколько будет голов?

– 1:1.