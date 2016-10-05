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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Сергей Суховерхов (Воронеж), Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Материалы

Зенит - Спартак

02.10.2016, Воскресенье, 16:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 9 тур Зенит - Спартак
РФПЛ. 9-й тур. «Зенит» - «Спартак» - 4:2
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
16 апреля, суббота 19:30 Зенит 5:2 Спартак
10 тур
26 сентября, суббота 19:00 Спартак 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 13:30 Спартак 1:1 Зенит
9 тур
27 сентября, суббота 18:30 Зенит 0:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье 13:30 Спартак 4:2 Зенит
11 тур
28 сентября, суббота 18:00 Зенит 4:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
30 ноября, пятница 20:30 Спартак 2:4 Зенит
4 тур
11 августа, суббота 13:30 Зенит 5:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
43 тур
6 мая, воскресенье 16:00 Зенит 2:3 Спартак
37 тур
31 марта, суббота 18:00 Спартак 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 16:15 Спартак 2:2 Зенит
11 тур
29 мая, воскресенье 16:00 Зенит 3:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
27 октября, среда 20:30 Спартак 1:0 Зенит
2 тур
21 марта, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Спартак
1 тур
15 марта, воскресенье 14:00 Спартак 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Спартак 1:3 Зенит
1 тур
16 марта, воскресенье 16:00 Зенит 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
17 тур
21 июля, суббота 14:00 Спартак 3:1 Зенит
3 тур
31 марта, суббота 14:00 Зенит 1:3 Спартак
Россия. Кубок (2006/2007)
1/4 финала
ответный матч		 18 апреля, среда 19:00 Спартак 1:1 Зенит
1/4 финала
ответный матч		 4 апреля, среда 19:30 Зенит 1:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
14 октября, суббота 00:00 Спартак 1:0 Зенит
7 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:4 Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Спартак 1:1 Зенит
11 тур
11 июня, суббота 14:00 Зенит 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 2:0 Спартак
9 тур
1 мая, суббота 00:00 Спартак 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
19 сентября, пятница 00:00 Зенит 2:1 Спартак
6 тур
23 апреля, среда 00:00 Спартак 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
30 июля, вторник 00:00 Зенит 0:1 Спартак
14 тур
10 июля, среда 00:00 Спартак 4:3 Зенит
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Спартак 3:1 Зенит
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Зенит 2:1 Спартак
Чемпионат России 2000
28 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Спартак 1:2 Зенит
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 4:1 Зенит
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Спартак 0:0 Зенит
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Зенит 2:1 Спартак
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Спартак 2:0 Зенит
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Зенит 0:0 Спартак
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Спартак 0:2 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 17 тур
29 июля, среда 00:00 Спартак 4:0 Зенит
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Зенит 2:0 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +415

    radga 2 октября 2016, 20:06

    Извиняюсь, в моих коментах читать о судье, конечно - же Иванов, а не Егоров.

    0
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    Рейтинг: +23

    SerhioSS 2 октября 2016, 20:05

    Господа, болельщики Спартака, не уповайте на судью. Никто из нас, болел Зенита, не будет отрицать фола на Промесе, НО локоть Бокетти Дзюбе - желтая и Вы вдесятером еще до этого момента. Терки Нету и Ещенко - желтая только у Нету, Ещенко остался без предупреждения, а у него оно бы было второе. Фернандо - вообще без желтой остался, хотя эпизод был жесткий. у меня по результату вопросов нет, по судейству - есть, ошибки и в ту и в другую сторону. Спасибо, москвичи, хороший матч.

    5
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    Рейтинг: +548

    АндрейФКСМ 2 октября 2016, 20:05

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    да судья накосячил конкретно! весь матч помогал зениту

    -6
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    Рейтинг: -161

    narkozanos > АндрейФКСМ 12 октября 2016, 13:07

    Тупая свинина,помогали тебе в детстве не голодать,а тут хрюшек просто выебали по полной

    0
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    Рейтинг: +40

    PESHES 2 октября 2016, 18:47

    Девочки не ноем. Не Егоров вам четыре меча забил

    0
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    Рейтинг: +415

    radga > PESHES 2 октября 2016, 19:06

    Егоров считает, что главный на футбольном поле судья, а не игра в футбол. Он всего лишь помог "Зениту" это сделать. Вот бы было здорову если бы Егоров еще и забивал голы вместо игроков "Зенита".

    -2
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    Рейтинг: +8990

    vladik12 > radga 3 октября 2016, 19:03

    О каком Егорове вы говорите, черт возьми?

    3
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    Рейтинг: -161

    narkozanos > radga 12 октября 2016, 13:09

    твой спартак хуйня если,уже не привыкать сосать поросятам без медалей

    0
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    Рейтинг: +415

    radga 2 октября 2016, 18:31

    Блин, как - же дальше смотреть футбол.... и футбол - ли это, если такие судьишки как Егоров считают, что они делают игру. Поэтому у нас на трибунах посещаемость нулевая по сравнению с другими странами. Позор Егорову, и не допускать его больше к судейству, тем более он уже свое взял.....

    5
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    Рейтинг: +91

    Warrior God 2 октября 2016, 18:27

    Судья тварина,надеюсь сверху все видят и одарят по заслугам в аду за такие деяния.

    3
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    Рейтинг: -90

    Raider26 2 октября 2016, 18:26

    судья конечно педераст, факт

    7
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    Рейтинг: +2290

    kvm > Raider26 2 октября 2016, 19:04

    Пассивный причём

    3
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    Рейтинг: +107

    alteper 2 октября 2016, 18:25

    Егорыч убил интересную игру,я надеюсь это заметят главы судей

    6
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    Рейтинг: +319

    Beim > alteper 2 октября 2016, 18:32

    Заметят? Они еще до играли ему установки сделали... Я то думаю что такие странные коэф у букмейкеров

    0
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    Рейтинг: +415

    radga 2 октября 2016, 18:25

    Вместо второй желтой и удаления Кришито, судья за такой - же фол дает желтую и пенальти в ворота "Спартака"(на что даже Орлов - это утверждает). Ну а теперь утверждайте обратное, что судьи свистят не в пользу "Зенита". Как-же сам Миллер на трибуне!!!!

    7
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    Рейтинг: +107

    alteper > radga 2 октября 2016, 18:26

    я думаю это Миллера рука

    4
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    Рейтинг: +1460

    Mariner > radga 2 октября 2016, 18:34

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Судья идеально отработал. Всё 100% чётко и безощибочно, кроме эпизода с Миммо. Да, Кришито реально фолил, но учитывая остальную хорошую работу судьи, я склоняюсь, что судья просто не заметил.

    -7
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    Рейтинг: +432

    --Сергей-- > Mariner 2 октября 2016, 18:45

    87' Гол! Жулиано хладнокровно реализует пенальти! 4:2!
    86' Спартак (Москва) - Андрей Ещенко (38)
    Просто снес в своей штрафной площади Кокорина Ещенко, на скорости влетев в соперника.
    86' Пенальти! Арбитр не свистнул явный фол Кришито на Промесе, после чего Жирков с левого фланга от центральной линии выдал шикарную диагональ в штрафную площадь на Кокорина, которого явно снес Ещенко!
    85' Еще одна контратака Зенита! Жулиано дотащил мяч до штрафной площади, но сбил соотечественника Фернандо. Однако Жулиано со штрафного пробил в стенку!

    И после этого ты утверждаешь: Всё 100% четко и безошибочно!!!"

    2
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    Рейтинг: +415

    radga > Mariner 2 октября 2016, 19:12

    Даже ты с этим согласен, что Кришито фолил, а это срыв атаки - желтая(она - же вторая) удаление. Вот Вам помощь Егорова. А времени было еще предостаточно, чтобы "Спартак" сравнял счет, а может и выиграл.

    0
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    Рейтинг: +504

    alex-76 2 октября 2016, 18:25

    игра была равна, но вот судило матч Г*ВНО.......

    6
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