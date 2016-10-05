Зенит - Спартак

Извиняюсь, в моих коментах читать о судье, конечно - же Иванов, а не Егоров.
|24 тур
|16 апреля, суббота
|19:30
|Зенит
|5:2
|Спартак
|10 тур
|26 сентября, суббота
|19:00
|Спартак
|2:2
|Зенит
|24 тур
|16 апреля, суббота
|19:30
|Зенит
|5:2
|Спартак
|10 тур
|26 сентября, суббота
|19:00
|Спартак
|2:2
|Зенит
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|4:2
|Зенит
|11 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Зенит
|4:2
|Спартак
|26 тур
|2 октября, воскресенье
|16:15
|Спартак
|2:2
|Зенит
|11 тур
|29 мая, воскресенье
|16:00
|Зенит
|3:0
|Спартак
|16 тур
|27 октября, среда
|20:30
|Спартак
|1:0
|Зенит
|2 тур
|21 марта, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:1
|Спартак
|30 тур
|29 ноября, воскресенье
|14:00
|Зенит
|2:1
|Спартак
|1 тур
|15 марта, воскресенье
|14:00
|Спартак
|1:1
|Зенит
|30 тур
|22 ноября, суббота
|14:00
|Спартак
|1:3
|Зенит
|1 тур
|16 марта, воскресенье
|16:00
|Зенит
|0:0
|Спартак
|1/4 финала
ответный матч
|18 апреля, среда
|19:00
|Спартак
|1:1
|Зенит
|1/4 финала
ответный матч
|4 апреля, среда
|19:30
|Зенит
|1:2
|Спартак
|22 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Спартак
|1:0
|Зенит
|7 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:4
|Спартак
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|1:1
|Зенит
|11 тур
|11 июня, суббота
|14:00
|Зенит
|1:1
|Спартак
|28 тур
|29 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Спартак
|14 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Спартак
|1:2
|Зенит
|34 тур
|3 ноября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Спартак
|17 тур
|16 июля, вторник
|00:00
|Спартак
|0:2
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
Господа, болельщики Спартака, не уповайте на судью. Никто из нас, болел Зенита, не будет отрицать фола на Промесе, НО локоть Бокетти Дзюбе - желтая и Вы вдесятером еще до этого момента. Терки Нету и Ещенко - желтая только у Нету, Ещенко остался без предупреждения, а у него оно бы было второе. Фернандо - вообще без желтой остался, хотя эпизод был жесткий. у меня по результату вопросов нет, по судейству - есть, ошибки и в ту и в другую сторону. Спасибо, москвичи, хороший матч.
да судья накосячил конкретно! весь матч помогал зениту
Тупая свинина,помогали тебе в детстве не голодать,а тут хрюшек просто выебали по полной
Девочки не ноем. Не Егоров вам четыре меча забил
Блин, как - же дальше смотреть футбол.... и футбол - ли это, если такие судьишки как Егоров считают, что они делают игру. Поэтому у нас на трибунах посещаемость нулевая по сравнению с другими странами. Позор Егорову, и не допускать его больше к судейству, тем более он уже свое взял.....
Судья тварина,надеюсь сверху все видят и одарят по заслугам в аду за такие деяния.
Вместо второй желтой и удаления Кришито, судья за такой - же фол дает желтую и пенальти в ворота "Спартака"(на что даже Орлов - это утверждает). Ну а теперь утверждайте обратное, что судьи свистят не в пользу "Зенита". Как-же сам Миллер на трибуне!!!!
87' Гол! Жулиано хладнокровно реализует пенальти! 4:2!
86' Спартак (Москва) - Андрей Ещенко (38)
Просто снес в своей штрафной площади Кокорина Ещенко, на скорости влетев в соперника.
86' Пенальти! Арбитр не свистнул явный фол Кришито на Промесе, после чего Жирков с левого фланга от центральной линии выдал шикарную диагональ в штрафную площадь на Кокорина, которого явно снес Ещенко!
85' Еще одна контратака Зенита! Жулиано дотащил мяч до штрафной площади, но сбил соотечественника Фернандо. Однако Жулиано со штрафного пробил в стенку!
И после этого ты утверждаешь: Всё 100% четко и безошибочно!!!"