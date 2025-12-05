Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» - «Акрон»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.75

05 декабря 2025 13:52
Зенит - Акрон
06 дек. 2025, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
«Акрон» не забьет
Сделать ставку

В субботу, 6 декабря, в 18-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Акрон». Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 (мск).

«Зенит»

Команда Сергея Семака набрала 36 очков и располагается на 3-й позиции. «Зенит» добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 32:12.

Последние результаты «Зенита»:

  • 30.11.25 «Зенит» – «Рубин» – 1:0;
  • 27.11.25 «Динамо» М – «Зенит» – 0:1;
  • 23.11.25 «Пари НН» – «Зенит» – 0:2.

«Акрон»

«Акрон» набрал 21 очко и занимает 9-е место. Подопечные Заура Тедеева добыли 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 22:24.

Предыдущие результаты «Акрона»:

  • 29.11.25 «Акрон» – «Пари НН» – 1:2;
  • 21.11.25 «Акрон» – «Сочи» – 3:2;
  • 08.11.25 «Динамо» М – «Акрон» – 1:2.

Очные встречи

  • 04.10.25 «Акрон» – «Зенит» – 1:1;
  • 07.12.24 «Зенит» – «Акрон» – 1:2;
  • 18.10.24 «Акрон» – «Зенит» – 0:5;
  • 02.10.24 «Зенит» – «Акрон» – 5:1;
  • 27.08.24 «Акрон» – «Зенит» – 1:1, пен. 5:4.

Прогноз на матч «Зенит» – «Акрон»

«Зенит» набрал неплохой ход в конце ноября и добыл 3 сухие победы подряд. «Акрон» в ноябре также был хорош, но в последнем туре проиграл аутсайдеру. Хозяевам очень нужно продолжить победную серию для погони за «Краснодаром».

  • Прогноз – «Акрон» не забьет с кф. 1.75.
  • Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 6.50.

1.75
«Акрон» не забьет
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит
Другие прогнозы
08.12.2025
17:00
1.40
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза - Парма
Обе забьют
08.12.2025
20:00
1.48
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ - Газиантеп
Победа «Бешикташ»
08.12.2025
20:00
1.65
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор - Антальяспор
Победа «Аланьяспора»
08.12.2025
22:45
1.66
Италия. Серия А, 14 тур
Торино - Милан
Победа «Милана»
08.12.2025
23:00
1.70
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 