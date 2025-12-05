В субботу, 6 декабря, в 18-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Акрон». Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 (мск).

«Зенит»

Команда Сергея Семака набрала 36 очков и располагается на 3-й позиции. «Зенит» добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 32:12.

Последние результаты «Зенита»:

30.11.25 «Зенит» – «Рубин» – 1:0;

27.11.25 «Динамо» М – «Зенит» – 0:1;

23.11.25 «Пари НН» – «Зенит» – 0:2.

«Акрон»

«Акрон» набрал 21 очко и занимает 9-е место. Подопечные Заура Тедеева добыли 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 22:24.

Предыдущие результаты «Акрона»:

29.11.25 «Акрон» – «Пари НН» – 1:2;

21.11.25 «Акрон» – «Сочи» – 3:2;

08.11.25 «Динамо» М – «Акрон» – 1:2.

Очные встречи

04.10.25 «Акрон» – «Зенит» – 1:1;

07.12.24 «Зенит» – «Акрон» – 1:2;

18.10.24 «Акрон» – «Зенит» – 0:5;

02.10.24 «Зенит» – «Акрон» – 5:1;

27.08.24 «Акрон» – «Зенит» – 1:1, пен. 5:4.

Прогноз на матч «Зенит» – «Акрон»

«Зенит» набрал неплохой ход в конце ноября и добыл 3 сухие победы подряд. «Акрон» в ноябре также был хорош, но в последнем туре проиграл аутсайдеру. Хозяевам очень нужно продолжить победную серию для погони за «Краснодаром».