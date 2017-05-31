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  • Венгер будет работать в «Арсенале», Слуцкий – в Чемпионшипе. Дайджест событий дня

Венгер будет работать в «Арсенале», Слуцкий – в Чемпионшипе. Дайджест событий дня

Луческу назвал приход в «Зенит» ошибкой

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал свою отставку из питерского клуба. По словам специалиста, приход в стан сине-бело-голубых был большой ошибкой. «Мой приход в «Зенит» был большой ошибкой», – приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.

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Слуцкий 1 июня возглавит клуб Чемпионшипа

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий 1 июня получит разрешение на работу в Великобритании. Сообщается, что специалист ведет переговоры с клубом Чемпионшипа.

«Уже 1 июня Леонид Слуцкий должен получить разрешение на работу в Великобритании. Сейчас специалист активно ведет переговоры с одним из английских клубов. Вероятнее всего, он станет наставником команды из второй по значимости лиги английского футбола – Чемпионшипа», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Обамеянг перейдет в «ПСЖ» за 70 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру во Франции. Французский клуб уже согласовал трансфер 27-летнего футболиста с «черно-желтыми». Габонец перейдет в команду из Парижа этим летом за 70 миллионов евро. Заработная плата игрока в «ПСЖ» составит 10 миллионов в год. Также 6 миллионов форвард получит в качестве подписного бонуса.

Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала»

Тульский «Арсенал» объявил об уходе Сергея Кирьякова с поста главного тренера команды. Напомним, что у 47-летнего специалиста истек контракт с «канонирами». В «Арсенале» приняли решение не продлевать соглашение с тренером.

«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму

«Манчестер Сити» представил домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне. Новая форма «горожан» выполнена в традиционном голубом цвете. Техническим спонсором клуба остается компания Nike.

«МЮ», «Бавария» и другие клубы, которые уже показали форму на следующий сезон

Гризманн согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». 26-летний форвард уже согласовал условия личного контракта с «красными дьяволами». По предварительным данным, игрок сборной Франции будет зарабатывать в Англии 14 миллионов евро в год. Теперь «МЮ» необходимо договориться о сумме трансфера с мадридским клубом.

Официально: «Арсенал» продлил контракт с Венгером

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с главным тренером команды Арсеном Венгером. Как сообщает официальный сайт «канониров», новое соглашение с французским специалистом рассчитано на два года.

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«Я люблю этот клуб и смотрю в будущее с надеждой и азартом. Благодарен за поддержку руководству клуба. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выиграть как можно больше трофеев. Это то, что хотим мы и болельщики по всему миру», – сказал Венгер.

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Комментарии (10)
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Argon
1496256462
Круто! Рад за Слуцкого!
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Ajax_Amsterdam
1496258041
Слуцкий по меркам России и постсоветского пространства топовый тренер!!! Думаю в России ему нашлась бы работа в вышке и с куда большим контрактом чем в чемпионшипе, от того и удивляет его решение!!! И в то же время рад, что хоть единицы, но пытаются достичь чего-то на евро арене, а не тупо срубают бабки России, успевая при этом выпендриваться и воображать из себя что-то великое!
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Excluz1ve
1496266702
Слуцкий топ! желаю удачи!
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giluxa1963
1496287709
мы подождем Слуцкого он еще вернется домой
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Смурфетка
1496290376
Хорошая новость!
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kimoutpost
1496290930
Я думаю ему по силам вытащить клуб в АПЛ!
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Бугимен
1496292138
Молодец! желаю удачи!
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igormaddog
1496296448
В МЮ Гризманн сядет на лавку!!!
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Spiridonovich
1496330333
Все рады за Слуцкого. Наконец то оценили по достоинству его способности, как тренера и доверили деревенскую команду. К выходу на пенсию чему нибудь да научится.
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