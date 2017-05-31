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Луческу потребовал от «Зенита» 2 миллиона

31 мая 2017, 14:53
43

Мирча Луческу, ранее отправленный в отставку с поста главного тренера «Зенита», потребовал от петербургского клуба компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Как утверждает Gazeta Sporturilor, румынский специалист хочет, чтобы сине-бело-голубые выплатили ему 2 миллиона евро, которые он должен был получить во время второго года работы в клубе.

Напомним, что под руководством Луческу «Зенит» в минувшем сезоне занял третье место в РФПЛ, а также вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (43)
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red_blue_fury
1496231703
Х...й тебе, старый цыган!!!!
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zenitforever2015
1496232578
А лицо ему вареньем не надо намазать?
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filosof sparty
1496233587
Вот ска, наглая, да вся наша стосорокамилионная страна во времена Санта-Барбары, столько слёз не пролила, сколько ты за полгода...
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subbotaspartak
1496234773
А говорил приход в Зенит ошибка, Выходит не шибко.
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Рулон Обоев
1496235378
Каждый раз одно и то же...... и Манчини через год так же будет требовать))))
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zico2205
1496237967
Вопрос- кто будет за эти неустойки отвечать??? Ведь получение нескольких млн Евро, не работая вообще- это преступление...И за Капелло и за Луческу, мне кажется, должны ответить руководители,подписавшие их контракты...
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kella
1496239099
Зачем волны гнать, - в контракте было все прописано!
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lysenkoff
1496240022
Цыганишка, и не стесняется, ничего не привнес в клуб, просуществовал год. Хорошо еще хоть золото с базы не спер....
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сасас
1496241131
Какая же ты мразь Гнилуческу
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Тони Монтана Б
1496241232
хаха. а говорил что пришел в зенит не ради денег)))
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