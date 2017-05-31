Луческу потребовал от «Зенита» 2 миллиона

Мирча Луческу, ранее отправленный в отставку с поста главного тренера «Зенита», потребовал от петербургского клуба компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Как утверждает Gazeta Sporturilor, румынский специалист хочет, чтобы сине-бело-голубые выплатили ему 2 миллиона евро, которые он должен был получить во время второго года работы в клубе.

Напомним, что под руководством Луческу «Зенит» в минувшем сезоне занял третье место в РФПЛ, а также вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.