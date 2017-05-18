«МЮ», «Бавария» и другие клубы, которые уже показали форму на следующий сезон

Сезон 2016/17 подходит к концу, но уже в августе стартует новый. Топ-клубы продумывают все заранее и уже в конце нынешней кампании показывают нам формы, в которых будут играть в следующем году. Мы собрали главные новинки в одном материале.

Новая форма «Баварии» от Adidas. Кстати, в освеженном варианте мюнхенцы предстанут перед публикой уже в конце этого чемпионата – в заключительном матче сезона против «Фрайбурга».

twit text — adidas Football (@adidasfootball) 18 мая 2017 г.

Главный конкурент «Баварии» – «Боруссия» – сотрудничает не с Adidas, а с Puma. Получается тоже круто.

twit text — Borussia Dortmund (@BVB) 18 мая 2017 г.

«Манчестер Юнайтед» и его новый выездной комплект.

twit text — Devils Related (@Devils_Related) 10 мая 2017 г.

Соперник «МЮ» по финалу Лиги Европы – «Аякс» – тоже не остался в стороне. Получилось свежо и круто: узоры на гостевой футболке голландского гранда напоминают мазки кистью.

twit text — AFC Ajax (@AFCAjax) 16 мая 2017 г.

Вместо «Аякса» с «МЮ» мог сыграть «Лион», но не сложилось. Может быть, команды сыграют в следующем сезоне, а французы наденут на матч вот этот комплект.

twit text — Olympique Lyonnais (@OL) 10 мая 2017 г.

У некоторых клубов еще не состоялись официальные презентации, но нам уже все известно. Например, то, в какой форме будет играть «Ювентус». Да-да, мы наконец-то увидим нашумевшую минималистичную эмблему.

twit text — Christian Travaini (@ChriTravaini) 21 марта 2017 г.

А вот новый комплект «Лацио» – соперника «Юве» по финалу Кубка Италии. Эту форму римляне презентовали специально под решающий матч.

twit text — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 4 мая 2017 г.

В этих футболках теперь будут жечь парни Юргена Клоппа.

twit text — Liverpool FC (@LFC) 27 апреля 2017 г.

Выездной вариант «Стока» радует глаз.

twit text — Stoke City FC (@stokecity) 8 мая 2017 г.

«Эвертон» тоже впечатляет.

twit text — Everton (@Everton) 16 мая 2017 г.

Еще не представленная, но уже слитая в сеть форма чемпиона Премьер-лиги «Челси». С этого лета синих будет одевать не Adidas, а Nike.

twit text — Black Clark Kent (@Bubzi_Boi) 13 мая 2017 г.

Ну и да – как вы уже наверняка слышали, у «Барселоны» будет новый спонсор. Один из возможных вариантов экипировки:

twit text — Adi Bel (@AhmetCzeburiek) 12 мая 2017 г.

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