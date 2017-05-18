«МЮ», «Бавария» и другие клубы, которые уже показали форму на следующий сезон

Новая форма «Баварии» от Adidas. Кстати, в освеженном варианте мюнхенцы предстанут перед публикой уже в конце этого чемпионата – в заключительном матче сезона против «Фрайбурга».
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— adidas Football (@adidasfootball) 18 мая 2017 г.
Главный конкурент «Баварии» – «Боруссия» – сотрудничает не с Adidas, а с Puma. Получается тоже круто.
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— Borussia Dortmund (@BVB) 18 мая 2017 г.
«Манчестер Юнайтед» и его новый выездной комплект.
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— Devils Related (@Devils_Related) 10 мая 2017 г.
Соперник «МЮ» по финалу Лиги Европы – «Аякс» – тоже не остался в стороне. Получилось свежо и круто: узоры на гостевой футболке голландского гранда напоминают мазки кистью.
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— AFC Ajax (@AFCAjax) 16 мая 2017 г.
Вместо «Аякса» с «МЮ» мог сыграть «Лион», но не сложилось. Может быть, команды сыграют в следующем сезоне, а французы наденут на матч вот этот комплект.
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— Olympique Lyonnais (@OL) 10 мая 2017 г.
У некоторых клубов еще не состоялись официальные презентации, но нам уже все известно. Например, то, в какой форме будет играть «Ювентус». Да-да, мы наконец-то увидим нашумевшую минималистичную эмблему.
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— Christian Travaini (@ChriTravaini) 21 марта 2017 г.
А вот новый комплект «Лацио» – соперника «Юве» по финалу Кубка Италии. Эту форму римляне презентовали специально под решающий матч.
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— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 4 мая 2017 г.
В этих футболках теперь будут жечь парни Юргена Клоппа.
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— Liverpool FC (@LFC) 27 апреля 2017 г.
Выездной вариант «Стока» радует глаз.
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— Stoke City FC (@stokecity) 8 мая 2017 г.
«Эвертон» тоже впечатляет.
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— Everton (@Everton) 16 мая 2017 г.
Еще не представленная, но уже слитая в сеть форма чемпиона Премьер-лиги «Челси». С этого лета синих будет одевать не Adidas, а Nike.
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— Black Clark Kent (@Bubzi_Boi) 13 мая 2017 г.
Ну и да – как вы уже наверняка слышали, у «Барселоны» будет новый спонсор. Один из возможных вариантов экипировки:
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— Adi Bel (@AhmetCzeburiek) 12 мая 2017 г.
Лучшие ретроформы АПЛ. Что английские клубы носили в 90-е и 2000-е