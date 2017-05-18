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    «МЮ», «Бавария» и другие клубы, которые уже показали форму на следующий сезон


    4.4
    Голосов: 7
    18.05.2017 16:15
    Сезон 2016/17 подходит к концу, но уже в августе стартует новый. Топ-клубы продумывают все заранее и уже в конце нынешней кампании показывают нам формы, в которых будут играть в следующем году. Мы собрали главные новинки в одном материале.

    Новая форма «Баварии» от Adidas. Кстати, в освеженном варианте мюнхенцы предстанут перед публикой уже в конце этого чемпионата – в заключительном матче сезона против «Фрайбурга».

    Главный конкурент «Баварии» – «Боруссия» – сотрудничает не с Adidas, а с Puma. Получается тоже круто.

    «Манчестер Юнайтед» и его новый выездной комплект.

    Соперник «МЮ» по финалу Лиги Европы – «Аякс» – тоже не остался в стороне. Получилось свежо и круто: узоры на гостевой футболке голландского гранда напоминают мазки кистью.

    Вместо «Аякса» с «МЮ» мог сыграть «Лион», но не сложилось. Может быть, команды сыграют в следующем сезоне, а французы наденут на матч вот этот комплект.

    У некоторых клубов еще не состоялись официальные презентации, но нам уже все известно. Например, то, в какой форме будет играть «Ювентус». Да-да, мы наконец-то увидим нашумевшую минималистичную эмблему.

    А вот новый комплект «Лацио» – соперника «Юве» по финалу Кубка Италии. Эту форму римляне презентовали специально под решающий матч.

    В этих футболках теперь будут жечь парни Юргена Клоппа.

    Выездной вариант «Стока» радует глаз.

    «Эвертон» тоже впечатляет.

    Еще не представленная, но уже слитая в сеть форма чемпиона Премьер-лиги «Челси». С этого лета синих будет одевать не Adidas, а Nike.

    Ну и да – как вы уже наверняка слышали, у «Барселоны» будет новый спонсор. Один из возможных вариантов экипировки:

    Лучшие ретроформы АПЛ. Что английские клубы носили в 90-е и 2000-е

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 7
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 31 мая 2017, 13:47

      мда, названия спонсоров на футболках только уродует форму

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 19 мая 2017, 14:42

      Барса.... за что...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 мая 2017, 00:07

      Мне кажется Лацио и Юве-лучшие! Итальянцы....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +246

      RLoko 18 мая 2017, 20:50

      Строгость англичан, итальянская изысканность, немецкая прагматичность и голландская безшабашность.

      1
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 18 мая 2017, 18:53

      Бавария топ, Барса жесть..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 18 мая 2017, 18:30

      мне больше аякса понравилась бавария боруссия ливерпуль челси не сильно изменились да и как то обычно эвертона так и не увидел виснет мой голос аякс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 18 мая 2017, 18:20

      У серьёзных клубов ничего нового,а пустышки хоть как-то пытаются привлечь внимание ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2017, 17:49

      Вот тут то у Погба весь талант то раскрылся, вот где 110 млн. евро зарыто!
      Ему только дай перед камерой попижониться, он тут всех уделает )))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 мая 2017, 17:38

      наши в старых будут на новые не наиграли

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 мая 2017, 16:18

      где реал?)

      0
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      Рейтинг: +29

      timofeyatsenko > овертайм 18 мая 2017, 21:00

      был в черновом варианте, но мы нашли несколько совершенно разных комплектов Реала на 17/18. подождем официальной презентации

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