«МЮ», «Бавария» и другие клубы, которые уже показали форму на следующий сезон

Новая форма «Баварии» от Adidas. Кстати, в освеженном варианте мюнхенцы предстанут перед публикой уже в конце этого чемпионата – в заключительном матче сезона против «Фрайбурга».

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Главный конкурент «Баварии» – «Боруссия» – сотрудничает не с Adidas, а с Puma. Получается тоже круто.

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«Манчестер Юнайтед» и его новый выездной комплект.

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Соперник «МЮ» по финалу Лиги Европы – «Аякс» – тоже не остался в стороне. Получилось свежо и круто: узоры на гостевой футболке голландского гранда напоминают мазки кистью.

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Вместо «Аякса» с «МЮ» мог сыграть «Лион», но не сложилось. Может быть, команды сыграют в следующем сезоне, а французы наденут на матч вот этот комплект.

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У некоторых клубов еще не состоялись официальные презентации, но нам уже все известно. Например, то, в какой форме будет играть «Ювентус». Да-да, мы наконец-то увидим нашумевшую минималистичную эмблему.

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А вот новый комплект «Лацио» – соперника «Юве» по финалу Кубка Италии. Эту форму римляне презентовали специально под решающий матч.

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В этих футболках теперь будут жечь парни Юргена Клоппа.

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Выездной вариант «Стока» радует глаз.

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«Эвертон» тоже впечатляет.

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Еще не представленная, но уже слитая в сеть форма чемпиона Премьер-лиги «Челси». С этого лета синих будет одевать не Adidas, а Nike.

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Ну и да – как вы уже наверняка слышали, у «Барселоны» будет новый спонсор. Один из возможных вариантов экипировки:

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