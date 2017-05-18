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  • «МЮ», «Бавария» и другие клубы, которые уже показали форму на следующий сезон

«МЮ», «Бавария» и другие клубы, которые уже показали форму на следующий сезон

Новая форма «Баварии» от Adidas. Кстати, в освеженном варианте мюнхенцы предстанут перед публикой уже в конце этого чемпионата – в заключительном матче сезона против «Фрайбурга».

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Главный конкурент «Баварии» – «Боруссия» – сотрудничает не с Adidas, а с Puma. Получается тоже круто.

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«Манчестер Юнайтед» и его новый выездной комплект.

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Соперник «МЮ» по финалу Лиги Европы – «Аякс» – тоже не остался в стороне. Получилось свежо и круто: узоры на гостевой футболке голландского гранда напоминают мазки кистью.

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Вместо «Аякса» с «МЮ» мог сыграть «Лион», но не сложилось. Может быть, команды сыграют в следующем сезоне, а французы наденут на матч вот этот комплект.

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У некоторых клубов еще не состоялись официальные презентации, но нам уже все известно. Например, то, в какой форме будет играть «Ювентус». Да-да, мы наконец-то увидим нашумевшую минималистичную эмблему.

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А вот новый комплект «Лацио» – соперника «Юве» по финалу Кубка Италии. Эту форму римляне презентовали специально под решающий матч.

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В этих футболках теперь будут жечь парни Юргена Клоппа.

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Выездной вариант «Стока» радует глаз.

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«Эвертон» тоже впечатляет.

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Еще не представленная, но уже слитая в сеть форма чемпиона Премьер-лиги «Челси». С этого лета синих будет одевать не Adidas, а Nike.

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Ну и да – как вы уже наверняка слышали, у «Барселоны» будет новый спонсор. Один из возможных вариантов экипировки:

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Лучшие ретроформы АПЛ. Что английские клубы носили в 90-е и 2000-е

Манчестер Юнайтед Сток Сити Барселона Бавария Эвертон Челси Боруссия Д Аякс Лион Ливерпуль Лацио Ювентус
Комментарии (12)
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Павел Буре
1495112887
Опять погба кривляется! Лучше бы он так в футбол играл, как кривляется!
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giluxa1963
1495118329
наши в старых будут на новые не наиграли
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FanatSerj
1495118958
Вот тут то у Погба весь талант то раскрылся, вот где 110 млн. евро зарыто! Ему только дай перед камерой попижониться, он тут всех уделает )))))
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life85
1495120831
У серьёзных клубов ничего нового,а пустышки хоть как-то пытаются привлечь внимание ...
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anri1703
1495121451
мне больше аякса понравилась бавария боруссия ливерпуль челси не сильно изменились да и как то обычно эвертона так и не увидел виснет мой голос аякс
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Bronholm
1495122837
Бавария топ, Барса жесть..
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RLoko
1495129854
Строгость англичан, итальянская изысканность, немецкая прагматичность и голландская безшабашность.
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filosof sparty
1495141673
Мне кажется Лацио и Юве-лучшие! Итальянцы....
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Ronaldinho R10
1495194179
Барса.... за что...
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Masteralex
1496227672
мда, названия спонсоров на футболках только уродует форму
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