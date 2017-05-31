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    Алишер Усманов хочет купить «Арсенал»? Что надо знать о ситуации вокруг одного из богатейших людей России


    3.7
    Голосов: 11
    31.05.2017 14:10
    Разбираемся, зачем российскому бизнесмену акции лондонского клуба и что он не поделил с Алексеем Навальным.

    Акции «Арсенала»

    Впервые фамилия Усманова рядом с названием клуба «Арсенал» появилась в 2007 году. Компания Red & White Securities (RWS), совладельцами которой являются Усманов и нынешний владелец «Эвертона» Фархад Мошири, приобрела акций «Арсенала» на 75 миллионов фунтов. В течение осени 2007-го – зимы 2008 года RWS нарастила свой пакет до 24% акций от общего количества и стала вторым по величине акционером клуба после Дэнни Фисмана – алмазного дилера, который вложил свои деньги в «Арсенал» еще в 90-х.

    Но Усманов был не одинок в своем желании приобрести «Арсенал». Его конкурентом на ближайшие годы стал Стэн Кронке – американский миллиардер и коллекционер спортивных клубов. Между российским и американским бизнесменами развернулась борьба, которую выиграл Кронке; к 2011 году Тихий Стэн увеличил свой пакет до 67%, в то время как Усманов застрял на 29%. Совладелец RWS проиграл гонку, однако отказался продавать свои 29% Кронке. «Я болельщик и не собираюсь продавать этот пакет, так как это клуб, который я считаю лучшим в мире», – сказал Усманов.

    Зачем «Арсенал» Усманову и кто такой Кронке?

    Собственно, с Усмановым все понятно – ему нравится «Арсенал» и он хочет владеть только этим клубом. Амбиции Кронке понять сложнее. Во-первых, нынешний владелец лондонского клуба почти не общается с прессой (отсюда и прозвище – Тихий Стэн). Во-вторых, не очень понятно, зачем ему владеть активами, которые, как минимум, наносят их держателю имиджевые потери. То, что фанаты «Арсенала» не любят Кронке, лежит на поверхности; доказательством – баннер «Love Arsenal, Hate Kronke», из сезона в сезон мелькающий на играх «канониров».

    Причина нелюбви фанатов к американскому бизнесмену понятна: он редко появляется на матчах и не выглядит заинтересованным в судьбе клуба. «Главное различие между Абрамовичем, Генри и Кронке заключается в том, что Абрамович знает расписание матчей своей команды», – иронизируют болельщики «Челси», в этом году отпраздновавшие очередное чемпионство.

    Помимо «Арсенала», Кронке владеет баскетбольным клубом «Денвер Наггетс», хоккейным «Колорадо Эвеланш», футбольным «Колорадо Рэпидз» и американской футбольной командой «Лос-Анджелес Рэмс». Источник огромного состояния Кронке – брак с Энн Уолтон Кронке, наследницы империи Wal-Mart (крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли). С будущей женой Тихий Стэн познакомился в 1971 году во время лыжных прогулок в Колорадо, и с тех пор его бизнес-карьера пошла в гору. В 2016 году Кронке купил легендарное ранчо «Ваггонер» в Техасе. Его площадь (2165 квадратных километров) – это больше Нью-Йорка и Лос-Анджелеса вместе взятых, больше вместе взятых Андорры и Лондона, а также в 2,5 раза больше Киева.

    Усманов по-прежнему хочет выкупить клуб?

    Да. Воспользовавшись негативным фоном, сложившимся вокруг сезона «Арсенала», Усманов выдвинул Кронке предложение – $1,3 млрд долларов за контрольный пакет акций. Американский бизнесмен ответил отказом, но Усманов не намерен уступать; ходят слухи, что он увеличит бид до $2,3 млрд. Скорее всего, Кронке откажется даже от двух миллиардов, хотя эта сумма наличными в данный момент ему не помешает.

    В США Кронке ввязался в не самую приятную историю – он перевез американский футбольный клуб «Рэмс» из Сент-Луиса в Лос-Анджелес, и теперь строит в Лос-Анджелесе стадион, что станет самым дорогим спортивным сооружением в истории. Для этой цели владелец «Арсенала» взял в кредит $1 млрд; сегодня ему нужно вложить в стадион 800 миллионов наличности, чтобы банки выдали ему еще один $1 млрд кредита. Короче говоря, продать лондонский клуб, предварительно выторговав у Усманова еще один миллиард, было бы выгодно для Кронке – но это, похоже, не входит в интересы Тихого Стэна.

    А что Усманов?

    А Усманов между делом затеял биф с главным российским оппозиционером Алексеем Навальным, выпустив два ролика – раз, два. Ответ Навального не заставил себя ждать – в общем, одним из главных ньюсмейкеров уходящего месяца совершенно точно становится Усманов.

    Мемасы тоже подъехали – точнее, Усманов уже обещает семерку от Apple за самый-самый. Это, конечно, не наш офигенный конкурс прогнозов, но все-таки лучше, чем ничего.

    Раунд!

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Forbes.ru, Goal.com, Актуальные комментарии
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 11
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 6 июня 2017, 15:46

      Вы хотите, чтобы Усманов купил «Арсенал»?
      Кто-то думает, что Усманов послушает его мнение? Зачем задавать подобные вопросы?! Автор вопроса либо дебил, либо подонок.

      0
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      Рейтинг: +22

      boggp 1 июня 2017, 19:52

      Спортивный бизнес ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 1 июня 2017, 07:38

      Эх, Сталина на них нет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 31 мая 2017, 20:07

      Судя по этой статье - а зачем это знать ? Большой бизнес - и ничего личного .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 31 мая 2017, 18:56

      Почему в опросе только 2 варианта ответа? Лично мне все равно

      6
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      Рейтинг: +423

      Drapik 31 мая 2017, 18:54

      Гладиаторские бои двух воров.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 31 мая 2017, 18:50

      Российский бизнесмен Алишер Усманов занял пятую строчку в рейтинге ​The Sunday Times Rich среди самых богатых людей Великобритании в 2017 году. Его состояние оценивается в ​£11,791 млрд ($15,3 млрд). За год оно увеличилось на £4,211 млрд, пишет газета.

      -Совсем российский бизнесмен)))) Просто капусту здесь рубит,но и с Димоном не забывает делиться

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Степашкин Вова 31 мая 2017, 19:02

      Я бы в долю не пошёл....

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Степашкин Вова 31 мая 2017, 20:08

      Да звали уже...Правда не в долю,а в малюсенькую дольку.Мой дядя говорил-" Попал в стаю,не эбись ,но бегай".Но я и бегать не захотел)))).Теперь работаю таксистом)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 31 мая 2017, 17:27

      просто тупа деньги девать уже не куда вот и хочет купить арсенал

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 31 мая 2017, 16:52

      Усманов говорит, что он Российский бизнесмен. Вот купил бы Российский Арсенал и вложился в него!

      4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Almazovich 31 мая 2017, 16:59

      тогда бы он был не бизнесменом, а идиотом! А так, он - бизнесмен!

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider > diadushka 31 мая 2017, 17:19

      Ну, тогда если рассуждать логически ему не надо подчеркивать, что он РОССИЙСКИЙ))) А так получается, что и Челси и Монако российские клубы...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > serglider 31 мая 2017, 18:03

      Он российский бизнесмен, который планирует владеть английским клубов. Что не так?)

      По той же логике Макдональдс российский, потому что в России его дофига. Вольксваген российский, потому что завод под Калугой. Но они же позиционируют себя как немецкий автозавод!

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      Рейтинг: +2389

      serglider > bset 1 июня 2017, 03:15

      Все верно! Вопрос только почему МакДональдс с Вольксвагеном гонят свою маржу к себе домой, а Усманов позиционируя себя россиянином выводит бабло из России за бугор. В результате их страны богатеют, а Россия нищает. Улавливаешь разницу? Тот же Газпром почему-то отстегивает кучу лямов в немецкий Шальке за рекламу, а немецкий БМВ зарабатывая в России гору бабла, считает зазорным вложить хоть копейку в куда-то России.

      0
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      Рейтинг: +1902

      lek! 31 мая 2017, 16:46

      Усманов не мало делает для Российского спорта , фехтование , шахматы .
      Еще и Керимов не мало сделал для борьбы и футбола , странна у нас такая , что не дают тебе нормально рассскрутить тот или иной клуб . В Европе во первых люди на матчи ходят как на праздник , во вторых все прозрачно можно добиться чего то .

      -1
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