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    Мирон Карелин Все блоги -

    Почему УЕФА нужно брать пример с Versus Battle

    17 апреля 2017
    Батл Джарахова и Ларина получился удручающе ужасным, но сразу же начал собирать миллионы просмотров. Чиновникам из УЕФА необходимо взять это на заметку.

    Один участник зачитал хорошо, но слишком коротко, другой – налил неудобоваримой воды на три длиннющих раунда и забыл текст. Тем не менее, это обязательно посмотрят миллионы людей, и даже забытые строчки будут растащены на мемы – такое уж у участников реноме. Чем известнее батлящийся персонаж, тем менее важно, готовится он к выступлению или нет. Когда же хайповых участников сразу двое, зашкаливающий счетчик просмотров Ресторатору просто обеспечен. А раунды можно было вообще не читать.

    Эта ситуация парадоксально напоминает Лигу чемпионов в последние 5-6 сезонов: скучно-заезженный формат на групповом этапе, норвежские судьи в полуфинале, бессменное правило выездного гола. Но это все равно посмотрят, потому что а) «Барселона»; б) «Реал»; в) «Бавария». Лиге чемпионов отнюдь не к лицу, что такие динозавры, как «Милан» и «Манчестер Юнайтед», сдали позиции и перекочевали в Лигу Европы (или забыли о еврокубках вообще). «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» – игру с такой вывеской посмотрят абсолютно все; при этом гораздо меньшее количество человек включит матч «Атлетико» – «Лестер».

    Команда Шекспира в данном случае – ноунейм из фрешблада, которому нужно лезть из штанов и доказывать свою профпригодность. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, не нуждается в лишних движениях, чтобы привлечь к себе внимание. Бренд (узнаваемое имя и эмблема) говорит сами за себя; и в УЕФА наверняка потирают руки перед следующим сезоном, когда в Лигу чемпионов вернутся «Юнайтед» и «Ливерпуль».

    Футбольным чиновникам вообще стоит приглядеться к системе Versus Battle – а точнее, к ее отсутствию. Тут нет турнирной сетки, нет строгого графика батлов, есть только умножение хайпа на хайп. Когда Ресторатор уверен, что версус зайдет на ура, он заливает его в сеть, когда не уверен – мы томимся в ожидании следующих съемок. Так же, как уже не первый год мечтаем о Класико в финале Лиге чемпионов. Пользуйся УЕФА стратегией версуса, мы бы уже давно увидели такой финал – а все остальные «Лестеры», «Боруссии» и «Монако», пусть и отлично зазубрившие текст, мечтали бы урвать хоть кусочек хайпового пирога.

    Кстати, ФИФА уже пошла по этому пути, расширив количество участников чемпионата мира до 48 команд. Подобное раздутие футбольного пузыря фактически убивает любой спортивный интерес на отборочном этапе, зато какой бы убогой ни была сборная Нидерландов, на чемпионате мира-2026 мы ее в любом случае увидим. Разбрасываться раскрученными брендами – не в интересах современных футбольных функционеров, которые не успевают подсчитывать прибыль. А мы им в этом только помогаем, потому что никогда не устоим перед искушением взглянуть на зарубу «Барсы» и «Манчестер Юнайтед».

    Рейтинг: 1.4 Голосов: 38
    Комментарии21
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      Рейтинг: +40

      hikakin 18 апреля 2017, 15:11

      что за чушь? как могут быть связаны версус и футбол?

      2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 18 апреля 2017, 12:38

      Не ожидал увидеть этот бред на таком хорошем сайте))) Бомбардир удивляете...Ведь есть достаточно нормальных и актуальных постов о футболе. Зачем эта ересь?

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 18 апреля 2017, 08:39

      В первый раз слышу и слышать не хочу

      1
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      Рейтинг: +1525

      zarsm 18 апреля 2017, 01:33

      Боже, уже и сюда эта пое6ень добралась. А я думал что хоть тут можно абстрагироваться от этой хрени, которой кишит весь интернет в последние дни.

      4
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      Рейтинг: +429

      sold93 17 апреля 2017, 23:41

      автор явно отупел от чрезмерного прослушивания дебилов из версуса.

      5
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 17 апреля 2017, 21:56

      Что это за ересь?

      3
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      Рейтинг: -5

      Егориус 17 апреля 2017, 21:07

      Яйца знойного дилетанта!

      2
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      Рейтинг: +26

      Amir005 17 апреля 2017, 21:05

      15 год

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      Рейтинг: +17

      Viniak 17 апреля 2017, 20:20

      Это просто бред, автор записи проще говоря предлагает как и некоторые футбольные клубы сделать специальную лигу в которой будут участвовать самые лучшие команды мира и с помощью громких матчей получать много денег и все. А автор подумал о том, что болельщики того же самого Лестера (который выйграл АПЛ) хотят видеть его в лиге чемпионов, так скажем это в награду за победу в лиге, если убрать эту систему будет просто большой навар бабла для топ клубов и ничего больше, ни интереса, ни интриги, а интерес к футболу лично у меня пропадет.

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      Рейтинг: +16

      Capp 17 апреля 2017, 19:58

      Чегоооо???
      Это висит на главной, серьёзно? Это даже не смешно. Даже не обладая зачатками мозга можно разнести всю статью в пух. Версус давно пробил дно и с каждым разом показывает в каком направлении движется. На соседней площадке вышел очередной очень качественный баттл, но у него в 14 раз меньше просмотров, чем у получасовой блевотины. Сделать футбол блевотного вида проектом, потому что все равно схавают? Фонд кино, ты ли это?

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