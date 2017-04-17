Почему УЕФА нужно брать пример с Versus Battle

Батл Джарахова и Ларина получился удручающе ужасным, но сразу же начал собирать миллионы просмотров. Чиновникам из УЕФА необходимо взять это на заметку.

Один участник зачитал хорошо, но слишком коротко, другой – налил неудобоваримой воды на три длиннющих раунда и забыл текст. Тем не менее, это обязательно посмотрят миллионы людей, и даже забытые строчки будут растащены на мемы – такое уж у участников реноме. Чем известнее батлящийся персонаж, тем менее важно, готовится он к выступлению или нет. Когда же хайповых участников сразу двое, зашкаливающий счетчик просмотров Ресторатору просто обеспечен. А раунды можно было вообще не читать.

Эта ситуация парадоксально напоминает Лигу чемпионов в последние 5-6 сезонов: скучно-заезженный формат на групповом этапе, норвежские судьи в полуфинале, бессменное правило выездного гола. Но это все равно посмотрят, потому что а) «Барселона»; б) «Реал»; в) «Бавария». Лиге чемпионов отнюдь не к лицу, что такие динозавры, как «Милан» и «Манчестер Юнайтед», сдали позиции и перекочевали в Лигу Европы (или забыли о еврокубках вообще). «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» – игру с такой вывеской посмотрят абсолютно все; при этом гораздо меньшее количество человек включит матч «Атлетико» – «Лестер».

Команда Шекспира в данном случае – ноунейм из фрешблада, которому нужно лезть из штанов и доказывать свою профпригодность. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, не нуждается в лишних движениях, чтобы привлечь к себе внимание. Бренд (узнаваемое имя и эмблема) говорит сами за себя; и в УЕФА наверняка потирают руки перед следующим сезоном, когда в Лигу чемпионов вернутся «Юнайтед» и «Ливерпуль».

Футбольным чиновникам вообще стоит приглядеться к системе Versus Battle – а точнее, к ее отсутствию. Тут нет турнирной сетки, нет строгого графика батлов, есть только умножение хайпа на хайп. Когда Ресторатор уверен, что версус зайдет на ура, он заливает его в сеть, когда не уверен – мы томимся в ожидании следующих съемок. Так же, как уже не первый год мечтаем о Класико в финале Лиге чемпионов. Пользуйся УЕФА стратегией версуса, мы бы уже давно увидели такой финал – а все остальные «Лестеры», «Боруссии» и «Монако», пусть и отлично зазубрившие текст, мечтали бы урвать хоть кусочек хайпового пирога.

Кстати, ФИФА уже пошла по этому пути, расширив количество участников чемпионата мира до 48 команд. Подобное раздутие футбольного пузыря фактически убивает любой спортивный интерес на отборочном этапе, зато какой бы убогой ни была сборная Нидерландов, на чемпионате мира-2026 мы ее в любом случае увидим. Разбрасываться раскрученными брендами – не в интересах современных футбольных функционеров, которые не успевают подсчитывать прибыль. А мы им в этом только помогаем, потому что никогда не устоим перед искушением взглянуть на зарубу «Барсы» и «Манчестер Юнайтед».