Алишер Усманов хочет купить «Арсенал»? Что надо знать о ситуации вокруг одного из богатейших людей России

Акции «Арсенала»

Впервые фамилия Усманова рядом с названием клуба «Арсенал» появилась в 2007 году. Компания Red & White Securities (RWS), совладельцами которой являются Усманов и нынешний владелец «Эвертона» Фархад Мошири, приобрела акций «Арсенала» на 75 миллионов фунтов. В течение осени 2007-го – зимы 2008 года RWS нарастила свой пакет до 24% акций от общего количества и стала вторым по величине акционером клуба после Дэнни Фисмана – алмазного дилера, который вложил свои деньги в «Арсенал» еще в 90-х.

Но Усманов был не одинок в своем желании приобрести «Арсенал». Его конкурентом на ближайшие годы стал Стэн Кронке – американский миллиардер и коллекционер спортивных клубов. Между российским и американским бизнесменами развернулась борьба, которую выиграл Кронке; к 2011 году Тихий Стэн увеличил свой пакет до 67%, в то время как Усманов застрял на 29%. Совладелец RWS проиграл гонку, однако отказался продавать свои 29% Кронке. «Я болельщик и не собираюсь продавать этот пакет, так как это клуб, который я считаю лучшим в мире», – сказал Усманов.

Зачем «Арсенал» Усманову и кто такой Кронке?

Собственно, с Усмановым все понятно – ему нравится «Арсенал» и он хочет владеть только этим клубом. Амбиции Кронке понять сложнее. Во-первых, нынешний владелец лондонского клуба почти не общается с прессой (отсюда и прозвище – Тихий Стэн). Во-вторых, не очень понятно, зачем ему владеть активами, которые, как минимум, наносят их держателю имиджевые потери. То, что фанаты «Арсенала» не любят Кронке, лежит на поверхности; доказательством – баннер «Love Arsenal, Hate Kronke», из сезона в сезон мелькающий на играх «канониров».

Причина нелюбви фанатов к американскому бизнесмену понятна: он редко появляется на матчах и не выглядит заинтересованным в судьбе клуба. «Главное различие между Абрамовичем, Генри и Кронке заключается в том, что Абрамович знает расписание матчей своей команды», – иронизируют болельщики «Челси», в этом году отпраздновавшие очередное чемпионство.

Помимо «Арсенала», Кронке владеет баскетбольным клубом «Денвер Наггетс», хоккейным «Колорадо Эвеланш», футбольным «Колорадо Рэпидз» и американской футбольной командой «Лос-Анджелес Рэмс». Источник огромного состояния Кронке – брак с Энн Уолтон Кронке, наследницы империи Wal-Mart (крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли). С будущей женой Тихий Стэн познакомился в 1971 году во время лыжных прогулок в Колорадо, и с тех пор его бизнес-карьера пошла в гору. В 2016 году Кронке купил легендарное ранчо «Ваггонер» в Техасе. Его площадь (2165 квадратных километров) – это больше Нью-Йорка и Лос-Анджелеса вместе взятых, больше вместе взятых Андорры и Лондона, а также в 2,5 раза больше Киева.

Усманов по-прежнему хочет выкупить клуб?

Да. Воспользовавшись негативным фоном, сложившимся вокруг сезона «Арсенала», Усманов выдвинул Кронке предложение – $1,3 млрд долларов за контрольный пакет акций. Американский бизнесмен ответил отказом, но Усманов не намерен уступать; ходят слухи, что он увеличит бид до $2,3 млрд. Скорее всего, Кронке откажется даже от двух миллиардов, хотя эта сумма наличными в данный момент ему не помешает.

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В США Кронке ввязался в не самую приятную историю – он перевез американский футбольный клуб «Рэмс» из Сент-Луиса в Лос-Анджелес, и теперь строит в Лос-Анджелесе стадион, что станет самым дорогим спортивным сооружением в истории. Для этой цели владелец «Арсенала» взял в кредит $1 млрд; сегодня ему нужно вложить в стадион 800 миллионов наличности, чтобы банки выдали ему еще один $1 млрд кредита. Короче говоря, продать лондонский клуб, предварительно выторговав у Усманова еще один миллиард, было бы выгодно для Кронке – но это, похоже, не входит в интересы Тихого Стэна.

А что Усманов?

А Усманов между делом затеял биф с главным российским оппозиционером Алексеем Навальным, выпустив два ролика – раз, два. Ответ Навального не заставил себя ждать – в общем, одним из главных ньюсмейкеров уходящего месяца совершенно точно становится Усманов.

Мемасы тоже подъехали – точнее, Усманов уже обещает семерку от Apple за самый-самый. Это, конечно, не наш офигенный конкурс прогнозов, но все-таки лучше, чем ничего.

Раунд!

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